Aumentan las reclamaciones por accidentes de tráfico en Barcelona y Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de agosto de 2025.-

En los últimos meses se ha detectado un incremento en las consultas legales relacionadas con accidentes de tráfico en las principales ciudades españolas. Barcelona y Madrid concentran un alto volumen de reclamaciones, especialmente vinculadas a atropellos, accidentes de moto y siniestros de automóvil.

En Barcelona, los expertos advierten de que las cifras de siniestralidad urbana siguen creciendo. Los peatones y usuarios de patinetes eléctricos son los colectivos más vulnerables, con un notable aumento de reclamaciones por daños personales. En este contexto, contar con un abogado especializado en accidentes en Barcelona se ha convertido en una necesidad para quienes buscan reclamar una indemnización justa.

En Madrid, el panorama es similar. La capital registra un gran número de accidentes de tráfico con consecuencias graves, desde lesiones temporales hasta casos de siniestro total. Las consultas más habituales están relacionadas con la valoración del daño corporal y la reclamación de indemnizaciones. Por ello, disponer de un abogado experto en accidentes de tráfico en Madrid resulta esencial para garantizar la defensa de los derechos de los afectados.

Las asociaciones de víctimas recuerdan que muchas personas desconocen los plazos legales y la documentación necesaria para iniciar un procedimiento. La falta de asesoramiento puede llevar a perder parte de la compensación económica que corresponde por ley. Tanto en Barcelona como en Madrid, los despachos especializados están reforzando sus servicios para atender una demanda creciente en materia de reclamaciones por accidentes.



Emisor: CATALA REINON ABOGADOS

Contacto: CATALA REINON ABOGADOS

Número de contacto: 900707707