La Autoridad de Turismo de Tailandia invita a redescubrir el equilibrio con "Healing Journey Thailand"

Healing Journey Thailand - Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo de 2026.-

La campaña realza el bienestar, la cultura y los viajes reveladores, recorriendo el reino tailandés con la colaboración de creadores de contenido internacionales, entre quienes figura el cantautor Henry Moodie

La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) invita a los viajeros de todo el mundo a redescubrir el equilibrio a través de la campaña global "Healing Journey Thailand", basándose en el concepto de comunicación "La salud y el bienestar son el nuevo lujo". Lanzada en enero de 2026, la campaña refleja la estrategia turística de Tailandia, orientada a viajes de alto valor, centrados en el bienestar y con propósito, posicionando al país como destino donde los viajeros reconectan consigo mismos a través de encuentros culturales y recorridos restauradores.



Henry Moodie desempeña un papel central: su relato personal va trazando la narrativa de la campaña. Su viaje, reflejado en el vídeo de campaña estrenado en The Cinema at Selfridges de Londres, sigue sus recorridos por Krabi y Trang, desde Ko Muk y Ko Kradan hasta la comunidad Na Muen Sri, mostrando la esencia y cultura viva de Tailandia.



La campaña presenta experiencias en el reino tailandés, guiadas por creadores de contenido, plasmando un cambio global en el lujo, que pasa de lo material a lo significativo.



En el sur de Tailandia, los creadores de contenido suecos Malin y Jules (@Malinandjules) exploraron el "lujo oculto" de Chumphon y Ranong a través de un estilo de vida pausado, la cultura del café, la vida isleña en Ko Phayam, manantiales termales y un garden lunch.



En el norte de Tailandia, Casey Pickup (@howtotravelfulltime) y Kseniia Kalenyk (@kseniia.journey) exploraron el legado de Chiang Mai a través de talleres artesanales de la región de Lanna, incluyendo el masaje Yam Khang y el Nuat Fon —masaje Lanna inspirado en la danza Fon Leb—, finalizando con un crucero con cena por el río Ping y meditación de sanación con sonido.



En el histórico Sukhothai, Aytan Abbasli (@aytanabbasil) y Mia Emilie Persson (@miaemiliepersson) exploraron los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la artesanía de la plata de Sukhothai, los textiles de Tin Chok y la vida comunitaria en Baan Na Ton Chan, concluyendo con el ritual de méritos en Wat Traphang Thong.



La naturaleza y la aventura marcaron el recorrido por Khao Yai de Naziha Banu Fathima (@the_fatimablejournal) y Khaled Mohamed Abdulla Hamad Aljneibi (@alsinaani_khalid000), combinando sostenibilidad con actividades al aire libre incluyendo senderismo por el parque y glamping en el bosque Khao Yai Art Forest.



En Phang-Nga, Patrick James Mitchell y Meghan Celina McPhee (@megsandpat) experimentaron la armonía con la naturaleza en el Mirador de Samet Nangshe, buceando en las islas Surin, haciendo rafting en balsa de bambú, y en Khao Lak con un espectáculo de fuego y sesión de sanación con sonido junto al Mar de Andamán.



En conjunto, estos recorridos reflejan la identidad de Tailandia, donde viajar se define por la calidad y el equilibrio. Basándose en "La salud y el bienestar son el nuevo lujo", la campaña presenta la estrategia TAT de "valor sobre volumen", animando a los viajeros a conectar con los paisajes, la cultura y las comunidades, contribuyendo al crecimiento sostenible del turismo.







Contacto

Nombre contacto: Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT)

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