Avistamientos de una nueva especie que habita en las casas; AVICUS CHUPETUS (El Pajarito del Chupete) - Endless Latitude

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 06 de abril de 2026.-

De un tiempo a esta parte, se vienen observando las visitas de una nueva especie de pequeño pájaro que no aparece en los libros de ornitología. Para todos aquellos curiosos, la información más relevante pueden encontrarla en el único libro que cuenta la verdadera historia del primer avistamiento de este ejemplar, de la Editorial Endless Latitude.

Su comportamiento es fascinante. De hábitos discretos y sorprendentemente metódicos, a diferencia de otras aves, este pajarito espera pacientemente el momento perfecto para actuar.

Sus características son muy particulares y extremadamente interesantes.

AQUÍ SU CURIOSA FICHA ORNITOLÓGICA:

Nombre común:

“El Pajarito del Chupete”.

Nombre científico:

Avicus Chupetus.

Plumaje:

De brillantes colores, tacto suave y muy seguro para que las manitas de los niños lo acaricien sin ningún riesgo.

Hábitat natural:

Dormitorios infantiles en proceso de “deschupetización” y corazones de familias que buscan un aliado divertido en esta etapa.

Tamaño:

Pequeño, pero con una misión gigante: ayudar a los niños a dejar el chupete y a los padres a sobrevivir con sonrisa incluida.

Alimentación:

Se nutre de aventuras cotidianas, risas infantiles y momentos mágicos de complicidad entre padres e hijos.

Comportamiento:

De carácter tierno y amigable, recolecta todos los chupetes con estrategia y paciencia, convirtiendo un momento difícil en una experiencia mágica y positiva que los niños pueden comprender y disfrutar.

Visión nocturna:

El Pajarito del Chupete está perfectamente adaptado para misiones nocturnas, incluso en avistamientos con poca luz o sin gafas.

Sonido característico:

No canta, pero trae risas de niños, alivio de padres y noches de sueño más tranquilas.

Estado de conservación:

En auge, se propaga rápidamente de boca en boca entre padres encantados y cada vez más familias recurren a él como aliado infalible.

Particularidades únicas:

Convierte momentos temidos en una aventura compartida. Los chupetes desaparecen, los niños sonríen y los padres respiran aliviados. ¡Misión cumplida y un recuerdo memorable!

Se ha comprobado que esta especie anida muy bien en mesillas de noche y es el perfecto acompañante para las familias aventureras a las que les gusta disfrutar de bonitas experiencias, por lo que, desde los primeros avistamientos el número de estas aves se está reproduciendo exponencialmente y se sabe que, a padres, abuelos, tíos, padrinos y amigos les encanta regalar este único y embaucador ejemplar para que revolotee por la casa y la llene de ilusión y alegría.

Este es un pajarito espectacular por su plumaje y su capacidad de empatía, pero sobre todo por algo mucho más valioso: su extraordinaria delicadeza para acompañar a los niños en uno de sus primeros vuelos hacia la autonomía.

Para todos aquellos ávidos de más información, existe una web con toda la información sobre El Pajarito del Chupete en la que se cuenta sobre cómo actúa, de qué manera se comporta y qué hay que hacer cuando hay un niño cerca.

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