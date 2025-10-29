Bahía Sur propone un Halloween familiar con pasacalles, ilusionismo, photocall y disfraces

(Información remitida por la empresa firmante)

El centro comercial lanza un completo programa de actividades para disfrutar de una nueva edición de esta fiesta que es ya una cita indispensable para isleños y gaditanos

El centro comercial Bahía Sur tiene planificada la tarde-noche del 31 de octubre para vivir un Halloween monstruosamente divertido. Disfraces, pasacalles, magia, photocall con su propia “alfombra negra” son algunas de las actividades en la agenda de ese día. El centro se transformará en un auténtico escenario de misterio para dar la bienvenida a Halloween de 2025.

Bajo el título “¿Truco o Magia?” la acción se presenta a los visitantes como uno de los eventos indispensables dentro del programa de activaciones de la ciudad de San Fernando. Pablo Vivancos, gerente de Bahía Sur apunta que “como cada año, Halloween tomará las calles de La Isla y desde Bahía Sur hemos preparado un programa de actividades únicas para disfrutar en familia”.

Pasacalles, magia y disfraces

La fiesta arrancará la tarde del 31 de octubre con el ‘Pasacalles del Terror’ donde las criaturas más célebres del séptimo arte darán la bienvenida a los asistentes. A las 18:30 horas se congregarán personajes como Frankestein, Miércoles Addams, el popular payaso Pennywise de Stephen King y el cadavérico Jack de Pesadilla Antes de Navidad, y animarán al público a formar parte de la fiesta a través del humor, el buen ritmo y algún que otro susto. La incredulidad, el misterio y el miedo vendrán de la mano de un show de ilusionismo, ‘El ilusionista del terror’, que comenzará a las 19:00 horas en la zona exterior de la terraza de La Tajería. Una vez terminado el espectáculo, a partir de las 20:00h, pasarán por el photocall los personajes con los que los asistentes podrán realizarse fotografías e inmortalizar su paso en la “alfombra negra de los monstruos”.

Vestir los mejores disfraces y el maquillaje más terrorífico tendrá premio y es que durante todo el día, el establecimiento Freakonomicon y el centro comercial animan a acudir disfrazados para participar en el concurso de cosplay de terror. Para entrar en el sorteo, habrá que hacerse una foto en el stand situado frente a Mysako y compartirla en las redes sociales mencionando a @ccbahiasur y a @freakonomishop. Al final del día el jurado se encargará de premiar el cosplay más terrorífico de este año.

Además, acudir ese día con disfraz está premiado porque aquellos que lo hagan podrán sumar puntos en la tarjeta club y disfrutar del ¿Truco o Magia? de Bahía Sur como requiere la fiesta de Halloween.

Sobre Bahía Sur

El centro comercial Bahía Sur está ubicado en pleno corazón de la Bahía de Cádiz, es propiedad de Castellana Properties, empresa cotizada líder en el sector inmobiliario de retail, y está gestionado por Cushman & Wakefield. Ofrece un nuevo concepto de compras y ocio donde el entorno natural se funde para crear una experiencia única. En más de 59.000 metros cuadrados de superficie comercial, Bahía Sur brinda a los visitantes la posibilidad de disfrutar de un ocio diferenciado en uno de los parajes naturales de mayor valor de Andalucía.

