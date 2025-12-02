Un barcelonés cancela más de medio millón de euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad con Kubo Legal - Kubo Legal

Barcelona, 02 de diciembre de 2025.-– La aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad ha permitido a J.J.C., vecino de Barcelona de 53 años, cancelar 550.948 euros de deuda acumulada durante casi dos décadas con la ayuda de Kubo Legal. El juzgado ha considerado acreditada su insolvencia y su buena fe, concediéndole la exoneración total y la posibilidad de recuperar su vida.

La situación de J.J.C. comenzó a deteriorarse en 2006, cuando trabajaba como autónomo en el sector del transporte. La actividad se volvió insostenible y tuvo que cerrar, pero un error administrativo mantuvo su alta en la Seguridad Social, generando cuotas e intereses durante años, sin ingresos que pudieran cubrirlos. A ello se sumaron tres hipotecas, préstamos personales, un terreno que había adquirido y diversas obligaciones con bancos y administraciones públicas, convirtiéndose en una carga inmanejable.

La pérdida de vivienda, el embargo de su nómina y la imposibilidad de afrontar gastos básicos derivaron en un deterioro emocional profundo. Durante años, J.J.C. residió en una vieja caravana junto a su pareja, tratando de sostenerse como podía mientras las deudas continuaban aumentando.

En este escenario y tras haber intentado lidiar con la presión económica mediante refinanciaciones y negociaciones, decidió recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad. El procedimiento fue tramitado por el despacho Kubo Legal, con la abogada Paola Casarrubios al frente del caso.

“La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para personas que, pese a su esfuerzo, han quedado atrapadas por circunstancias que no pueden controlar. J.J.C. ha demostrado voluntad de pago y una situación real de vulnerabilidad”, explica Casarrubios.

El auto judicial concede la Exoneración del Pasivo Insatisfecho, eliminando definitivamente más de 550.000 euros en deudas con bancos, administraciones públicas y otros acreedores. La resolución abre la puerta a que J.J.C. recupere su estabilidad y pueda reconstruir su vida libre de deudas.

Con un número creciente de resoluciones favorables en los últimos meses, la Ley de Segunda Oportunidad se está consolidando como una herramienta eficaz para cancelar deudas en casos de verdadera insolvencia. Para muchos afectados, el asesoramiento experto de abogados como los de Kubo Legal se ha convertido en un apoyo clave para acceder a este mecanismo y obtener una segunda oportunidad real.

