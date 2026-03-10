Benidorm y la costa de Tarragona lideran las reservas para Semana Santa, según ATRÁPALO

Benidorm es el destino más solicitado para Semana Santa, según ATRÁPALO - ATRÁPALO

Madrid es el primer destino no costero más solicitado (2,38%), seguido de Sevilla (1,72%).

En destinos internacionales, Londres (1,10%) y París (0,68%) son las opciones preferidas.

A pesar de ser unas fechas sujetas a la meteorología de última hora, los viajeros reservan con una antelación media de 50 a 55 días.

Barcelona, 10 de marzo de 2026. La localidad de Benidorm (Alicante) y la costa de Tarragona lideran las reservas para las vacaciones de Semana Santa, según los datos del portal de reservas ATRÁPALO.

En concreto, Benidorm concentra el 4,80% de las reservas, con una estancia media de 3,53 noches y un precio medio por noche 164 euros. A Benidorm le siguen las poblaciones tarraconenses de Salou (4,06%), con una estancia media de 2,74 noches y un precio por habitación de 115,95 euros; Cambrils (3,45%), con 2,65 noches de media y un precio de 173,85 euros; y La Pineda (2,10%), donde los viajeros suelen permanecer una media de 3,97 noches con un precio de 155,42 euros por noche.

El precio más elevado por noche para las reservas en Semana Santa se registra en el parque temático de PortAventura World, en Salou, con una media de 366 euros por habitación.

Las cifras demuestran, un año más, el dominio del turismo de costa mediterráneo, que supone casi el 15% de la cuota total de mercado analizada, según explica Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO.

En cuanto a destinos no costeros, Madrid es la ciudad más solicitada para estas fechas (2,38%), seguida por Sevilla (1,72%). Destaca el precio por noche en la capital, que asciende a 233,71 euros, mientras que en Sevilla se sitúa en los 161,74 euros. En estas ciudades, los viajeros optan por escapadas más cortas dentro del periodo festivo, con una estancia media de 1,63 y 2,75 noches, respectivamente.

Aquellos que busquen ofertas más económicas tienen la opción de desplazarse a la localidad de Caleta de Fuste, en Fuerteventura, donde el precio por noche es de 52,16 euros.

París y Londres, destinos internacionales más reservados.

A pesar del peso de las reservas en la costa mediterránea, Londres (1,10%) y París (0,68%) siguen despertando el interés de los españoles que se decantan por destinos internacionales durante las vacaciones de Semana Santa.

En la capital británica, los precios por noche se sitúan en una media de 198,35 euros, con una estancia media de tres días. En París, la habitación asciende a 175,91 euros, con una estancia de 3,62 días de media.

Antelación de compra.

En general, los datos de Atrápalo muestran una antelación de compra de entre 50 y 55 días para las vacaciones de Semana Santa, una tendencia que se consolida también de cara a los meses de verano. Según Ramos, "la mayoría de 'destinos top' en Semana Santa superan los 50 días de antelación y en el caso por ejemplo de Puerto de la Cruz (Tenerife) se alcanzan los 69 días".

"Los viajeros quieren asegurarse el precio y la disponibilidad en periodos de alta demanda y, cada vez, vemos más una tendencia a reservar las vacaciones con mayor antelación", concluye Ramos.

