bestprice.com resuelve el cobro del cashback de la mano de Powens Group

Activación del cashback en bestprice.com - bestprice.com

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de abril

bestprice.com se alía con Powens Group para que sus usuarios reciban el dinero ganado por comprar online, directo en su cuenta bancaria, sin esperas y de forma automática

El comercio electrónico en España crece año a año (+18% año sobre año) y con él una nueva generación de herramientas de smart shopping. bestprice.com, la startup española que permite ganar dinero mientras compras en internet, anuncia su alianza con Powens Group - referente europeo en soluciones de Open Finance y pagos embebidos, para que los usuarios cobren su cashback directamente en su cuenta bancaria de forma rápida, segura y trazable.



El problema que resuelve esta alianza

bestprice.com devuelve dinero a sus usuarios cada vez que compran en una de sus tiendas asociadas. Ese saldo se acumula hasta llegar a 30 euros, momento en el que el usuario puede solicitar su reembolso. Cobrar ese dinero era el talón de Aquiles del sector: largas esperas con pocas certezas.



Con la integración de Powens Group, la plataforma verifica automáticamente que la compra es elegible y transfiere el reembolso directamente a la cuenta bancaria del usuario, sin que este tenga que guardar tickets, reenviar correos de confirmación ni hacer ningún paso manual. El dinero llega sin pasos intermedios y con completa trazabilidad.



"Queríamos que el momento de cobrar fuera tan bueno como el momento de comprar", explica Katherine Aybar, Head of Growth de bestprice.com. "Con Powens Group estamos logrando esto".



"Los usuarios de hoy esperan inmediatez en todo, y el cashback no es una excepción. Nuestra infraestructura permite que ese momento - recibir el dinero que te has ganado comprando - sea instantáneo y sin fricciones. Estamos muy contentos de que bestprice.com haya confiado en nosotros para hacerlo realidad", señala Carlos Gómez, Head of Revenue para España de Powens Group.



Más de 1.000 tiendas, un solo lugar

bestprice.com conecta a sus usuarios con más de 1.000 tiendas asociadas, con porcentajes de cashback de hasta el 25,72%. La extensión detecta automáticamente cuándo hay cashback disponible en la tienda donde el usuario navega. Una cuenta única funciona en la app, la web y la extensión.



Disponible como extensión para Chrome y Safari, bestprice.com es la única plataforma española de smart shopping con extensión para navegadores de Apple. Además, es la primera plataforma española con extensión de cashback integrada de forma nativa en Safari para iPhone, permitiendo activar el ahorro directamente desde el navegador móvil sin pasos adicionales.



Plan de crecimiento para 2026

bestprice.com arranca 2026 con un plan de crecimiento agresivo en el mercado español. Como parte de esa estrategia, ha lanzado un bono de bienvenida de 20 euros para nuevos usuarios que creen su cuenta, instalen la extensión y realicen una compra en los primeros cinco días. La alianza con Powens Group llega en ese contexto como una apuesta por consolidar la confianza del usuario antes de acelerar el crecimiento.





Contacto

Nombre contacto: Katherine Aybar

Descripción contacto: bestprice.com/Head of Growth

Teléfono de contacto: 647801513



