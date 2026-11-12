Black Friday: plazox lleva la planificación del momento de compra al momento del pago - Sistema de Tarjetas y Medios de Pago

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.-

El consumidor compra de forma más reflexiva: investiga, compara y recurre a la IA antes de decidir.

El servicio plazox incorpora la flexibilidad en el pago a esa planificación y permite distribuir el importe dentro del proceso habitual de compra con tarjeta

Black Friday 2026: más investigación y una compra más deliberada

El consumidor llega a Black Friday con una actitud más reflexiva ante sus compras. El Shopify Holiday Retail 2026 concluye que, a escala global, los compradores investigan con mayor profundidad, utilizan nuevas herramientas para ampliar sus opciones y esperan hasta encontrar el producto que realmente quieren.

Los datos específicos de España refuerzan esa tendencia. Ocho de cada diez consumidores españoles sienten que tienen un mayor control al informarse adecuadamente antes de tomar la decisión de compra, su percepción del valor no se limita al precio, sino que incorpora también factores como la calidad. La tecnología amplía las herramientas para investigar. En España, el 76 % dice que probablemente utilizará inteligencia artificial para al menos una tarea relacionada con sus compras, aunque solo el 30 % confiaría a la IA la realización de la compra en su nombre.

En este contexto, el gasto previsto por los españoles para este año durante el fin de semana de Black Friday se sitúa en 175 euros, frente a los 182 euros de 2025, un descenso moderado en un momento en el que el 58 % señala haber experimentado impactos económicos negativos durante el último año.

plazox: de planificar qué comprar a decidir cómo pagarlo

Comparar alternativas, investigar las características de un producto o esperar hasta encontrar una oportunidad forman parte de una compra cada vez más meditada. Una vez decidido qué y cuándo comprar, la planificación puede extenderse también a cómo afrontar el desembolso. Es ahí donde plazox aporta su valor ofreciendo flexibilidad en el pago dentro del proceso normal de compra con tarjeta.

Black Friday representa un momento especialmente significativo para el pago aplazado, como confirman los datos de plazox. En los últimos años las operaciones aplazadas durante esta jornada crecieron un 136 %. La tendencia se mantiene al ampliar el análisis al conjunto del fin de semana, con un crecimiento superior al 165 % durante el mismo periodo. Solo en 2025, el volumen diario de aplazamientos de Black Friday se situó un 52 % por encima de la media de la semana anterior.

En palabras de Luis Álvarez-Cascos Paredes, director de Marketing de plazox: "Black Friday sigue siendo una campaña muy vinculada a las oportunidades de precio, pero ahora vemos un consumidor que dedica más tiempo a investigar, comparar y elegir antes de comprar. Esa planificación no tiene por qué terminar al tomar la decisión. Con plazox queremos facilitar que el consumidor pueda decidir también cómo distribuir el pago en el tiempo, utilizando su tarjeta bancaria habitual, en el propio momento de la compra y sin trámites adicionales”.

En definitiva, Black Friday 2026 apunta hacia una compra más meditada, en la que los descuentos comparten protagonismo con investigar, comparar y planificar. La flexibilidad en el pago permite extender esa planificación al momento de afrontar el desembolso.

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