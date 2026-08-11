Black Star Petroleum acelera su expansión en el mercado ibérico de combustibles

Black Star Petroleum acelera su expansión en el mercado ibérico - Black Star Petroleum

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de agosto de 2026. - Black Star Petroleum refuerza su distribución de combustibles en España y Portugal mediante su red BS Oil, el suministro mayorista y el reparto a domicilio de Black Star Zone

Black Star Petroleum continúa desarrollando un modelo de suministro energético que combina la comercialización de combustibles a granel con la atención directa al consumidor final.



Su oferta incluye gasóleos A, B y C, además de gasolinas sin plomo de 95 y 98 octanos, disponibles tanto para estaciones de servicio y clientes profesionales como a través de su propia red comercial.



Black Star Petroleum amplía su cobertura mediante BS Oil y Black Star Zone

La estructura de distribución de la compañía se apoya en dos líneas complementarias. Por un lado, BS Oil agrupa su cadena de estaciones de servicio y gasolineras, mientras que Black Star Zone canaliza la distribución de gasóleos a domicilio para clientes que requieren suministro directo en sus instalaciones.



Este esquema permite atender diferentes necesidades dentro del mercado de carburantes, desde compras al por mayor hasta entregas programadas y suministro minorista. Además de operar estaciones propias, Black Star Petroleum suministra combustible a cientos de gasolineras y estaciones de servicio dentro de una amplia red regional en la Península Ibérica.



Uno de los elementos diferenciales de su oferta es la incorporación de aditivos específicos en los combustibles. Según la información de la compañía, estos componentes están orientados a favorecer una mayor limpieza de los sistemas, reducir la corrosión, mejorar la eficiencia y contribuir a un mejor rendimiento durante la vida útil de los vehículos.



"Nuestro objetivo es ofrecer un modelo de suministro capaz de combinar eficiencia logística, calidad del combustible y competitividad. Queremos que cada cliente, desde una estación de servicio hasta un usuario final, encuentre una respuesta adaptada a sus necesidades energéticas", señala Ignacio Purcell Mena, CEO de Black Star Petroleum.



Black Star Petroleum apuesta por eficiencia operativa y precios competitivos

La compañía sitúa la logística y la capacidad de suministro entre los ejes de su modelo operativo. Los equipos de Black Star Petroleum y Black Star Zone gestionan la entrega de carburante en las instalaciones de sus clientes con el objetivo de mantener continuidad de servicio, eficiencia en la distribución y condiciones de compra adaptadas al mercado.



Esta combinación de suministro mayorista, red propia y distribución directa permite atender perfiles de cliente diversos y responder tanto a necesidades de abastecimiento recurrentes como puntuales.



En un mercado donde la eficiencia logística, el coste del combustible y la fiabilidad del suministro son factores relevantes para empresas y consumidores, la compañía busca reforzar una propuesta basada en cobertura territorial, diversificación de canales y competitividad.



La estrategia permite integrar distintas fórmulas de comercialización y distribución de carburantes dentro de una misma estructura, con presencia en España y Portugal y capacidad para atender tanto a operadores profesionales como a usuarios finales.







Contacto

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Descripción contacto: Black Star Petroleum

Teléfono de contacto: 644337954





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Pie de foto: Black Star Petroleum acelera su expansión en el mercado ibérico

Autor: Black Star Petroleum