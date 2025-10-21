Black Star Petrolum refuerza su inversión en I+D+I para energías limpias

(Información remitida por la empresa firmante)

La Black Star Petroleum destina nuevos recursos al desarrollo de tecnologías energéticas avanzadas, consolidando su posición como referente en innovación sostenible

Madrid, 21 de octubre de 2025.- La apuesta de Black Star Petrolum por la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) se traduce en una estrategia empresarial que mira hacia el futuro de la energía con una visión responsable y competitiva. La compañía ha incrementado su inversión en proyectos destinados a mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones contaminantes y potenciar el uso de recursos renovables.



"El avance tecnológico no es una opción, es una responsabilidad con el planeta y con las generaciones futuras. Nuestra inversión en I+D+I es constante porque sabemos que solo la innovación puede garantizar un futuro energético limpio, accesible y sostenible" señaló Ignacio Purcell Mena, CEO de Black Star Petrolum.



Tecnología y sostenibilidad: un modelo integrado

Los equipos de investigación de Black Star Petrolum trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías de generación y almacenamiento energético, con un enfoque que combina rendimiento, eficiencia y respeto ambiental.



Estas líneas de trabajo incluyen la optimización de biocombustibles, el aprovechamiento de residuos orgánicos y la integración del hidrógeno verde como vector energético clave.



La compañía ha establecido alianzas estratégicas con centros tecnológicos y universidades para acelerar la aplicación práctica de los avances científicos en el sector energético, fortaleciendo su papel como agente impulsor del cambio hacia energías de bajas emisiones.



Una visión empresarial basada en resultados y propósito

Para Black Star Petrolum, innovar no solo implica incorporar tecnología, sino también redefinir la forma en que se produce, distribuye y consume energía. Su objetivo es claro: liderar la transformación del sector mediante una gestión eficiente de recursos, la digitalización de procesos y la creación de valor compartido.



"Nuestro modelo de negocio está diseñado para generar impacto positivo, tanto económico como ambiental. El desarrollo sostenible es una oportunidad de crecimiento y también una forma de entender la responsabilidad empresarial" añadió Ignacio Purcell Mena.







Contacto

Nombre contacto: Black Star Petroleum PR

Descripción contacto: Black Star Group

Teléfono de contacto: 644337954

