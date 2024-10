BlackRock y Morgan Stanley lideran la interoperabilidad con la certificación de conformidad FDC3 2.0

(Información remitida por la empresa firmante)

FDC3 marca el comienzo de una nueva era en la conectividad entre compradores y vendedores, ya que los líderes del sector están adoptando el estándar abierto en sus plataformas financieras de escritorio, anuncia FINOS

Nueva York, 3 de octubre de 2024.- La Fintech Open Source Foundation (FINOS), el paraguas de servicios financieros de la Linux Foundation, ha anunciado hoy en el Open Source in Finance Forum New York (OSFF NY) que la plataforma Aladdin de BlackRock y la Open Source ComposeUI de Morgan Stanley han alcanzado con éxito la Conformidad FDC3 2.0, uniéndose a la creciente lista de FINOS FDC3 Certified Platforms.



Además, durante los discursos de apertura de OSFF NY, FINOS presentó declaraciones públicas de los principales proveedores de datos y análisis financieros, como London Stock Exchange Group (LSEG) y S&P Global Market Intelligence, que implementan el protocolo FDC3 en aplicaciones orientadas al cliente. Estas empresas se suman a las más de 30 que figuran públicamente como usuarias del estándar FDC3 y a los miles de aplicaciones internas que se calcula que se basan en el estándar abierto.



FDC3 (Financial Desktop Connectivity and Collaboration Consortium) es un estándar abierto alojado por FINOS creado en 2018 para abordar la interoperabilidad de las aplicaciones de escritorio en los servicios financieros y que ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en un estándar de conectividad reconocido en toda la industria.



"FDC3 ha cobrado un impulso significativo, como demuestran estos nuevos resultados de conformidad y adopción", afirmó Madeleine Dassule, socia y CIO de Plataforma de Infraestructuras en Wellington Management, presidenta del Consejo de Administración de FINOS y patrocinadora ejecutiva de FDC3. "Y estamos muy contentos de ver innovaciones como FDC3 para la Web, y FDC3 Identidad y Seguridad, impulsadas por la comunidad de código abierto".



"El hecho de que líderes del sector como BlackRock y Morgan Stanley hayan sido certificados por FINOS como conformes con FDC3 2.0 es un hito importante, ya que sin duda aumentará exponencialmente el efecto de red que FDC3 ya está experimentando", declaró Gabriele Columbro, Directora Ejecutiva de FINOS. "Junto con la adopción por parte de las principales plataformas de datos financieros, es difícil exagerar el momento decisivo que supone para romper los antiguos silos del sector y la dependencia de los proveedores".



Un paso decisivo en la interoperabilidad de la industria

Los retos y la fuga de recursos a los que los servicios financieros se han enfrentado durante años en lo que respecta a la interoperabilidad de la tecnología financiera se están abordando de frente mediante un compromiso con las normas abiertas.



Para BlackRock, el proceso de certificación, dirigido por Sitija Sarkar, Tech Fellow, Managing Director y miembro del Consejo de FINOS, garantiza que las aplicaciones de terceros proveedores que se adhieran a la norma FDC3 puedan interactuar sin problemas con las aplicaciones Aladdin, independientemente del proveedor. Esta interoperabilidad es crucial para agilizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad.



"En el centro de la innovación en tecnología financiera está la capacidad de integrar sin fisuras diversos sistemas financieros, y el código abierto acelera este proceso, promoviendo la colaboración y la transparencia en todo el sector. BlackRock se enorgullece de haber obtenido la certificación de conformidad FDC3 2.0 para nuestra plataforma Aladdin", declaró Lance Braunstein, director general sénior y responsable de ingeniería de Aladdin. "Las normas FDC3 garantizarán una interoperabilidad sin fisuras y la eficiencia del flujo de trabajo, preparando para el futuro el ecosistema Aladdin para una entrega de valor al cliente más rápida, segura y flexible".



Para Morgan Stanley, Conformance demuestra la importancia estratégica que la empresa concede a FDC3. Sólo este año han asumido la responsabilidad de coencargarse del mantenimiento de la norma FDC3 y han contribuido con enlaces .NET, además de contribuir a FDC3 2.2. Es importante señalar que el recién certificado ComposeUI es en sí mismo un proyecto de código abierto en fase de incubación de Morgan Stanley.



"Lograr la certificación de conformidad FDC3 2.0 es un hito importante para Morgan Stanley y es un paso en nuestro camino para permitir la interoperabilidad FDC3 en toda nuestra cartera de aplicaciones que cubren una gama de lenguajes de programación y plataformas", dijo Brian Ingenito, Director Ejecutivo e Ingeniero Distinguido de Morgan Stanley. "Creemos que los estándares abiertos como FDC3 son esenciales para desbloquear nuevos escenarios y eficiencias en la experiencia de usuario en el escritorio tanto para nuestros empleados como para nuestros clientes".



Morgan Stanley participa activamente en una amplia gama de comunidades de proyectos de código abierto FINOS junto con FDC3, incluidos Common Cloud Controls, Open Source Readiness, AI Readiness, Architecture as Code, TraderX, BankerX y Zenith.



También en el OSFF de Nueva York, Morgan Stanley y Wellington Management demostraron casos de uso de la interoperabilidad altamente confidencial de la FDC3 entre empresas, ampliando aún más el alcance y la aplicabilidad de la norma.



FDC3 2.2 enables use cases beyond desktop, GenAI supercharges the standard

La comunidad FDC3 también ha dado a conocer la recién adoptada especificación FDC3 2.2, que se presentará en OSFF NY. Cabe destacar que incluye un protocolo que permite a las aplicaciones FDC3 funcionar en navegadores de acuerdo con los estándares. Esto es especialmente interesante, ya que abre la posibilidad de que FDC3 se utilice más allá de su cometido original del escritorio del comerciante para abordar una variedad más amplia de casos de uso financiero y de otro tipo.



Junto con su naturaleza de código abierto, que permite la formación de grandes modelos lingüísticos libres de problemas de propiedad intelectual, FDC3 está sólidamente establecido para permitir un desarrollo de alta productividad de una nueva generación de flujos de trabajo financieros basados en una conectividad basada en estándares sin fisuras en todo el sector.



"Teaching Copilot FDC3 permite flujos de trabajo nuevos e integrados y futuras capacidades agenticas con las mejores aplicaciones de escritorio", dijo Jared Lambert, Principal Group Program Manager de Microsoft.







