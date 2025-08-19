Blauver ofrece espirulina fresca ecosostenible directamente desde Lleida

(Información remitida por la empresa firmante)

Lleida, 19 de agosto de 2025.-

El cultivo de microalgas para consumo humano está ganando relevancia, impulsado por la demanda de alimentos de proximidad con certificaciones ecológicas y procesos de producción responsables. En este escenario, Blauver ha desarrollado un modelo productivo centrado en la espirulina fresca ecosostenible en España, elaborada íntegramente en Lleida bajo criterios de sostenibilidad y control técnico. La empresa combina métodos artesanales con innovación tecnológica para garantizar un producto fresco, trazable y respetuoso con el medioambiente.

Producción controlada con respeto por el entorno

Blauver cultiva espirulina fresca ecosostenible en instalaciones adaptadas para optimizar el aprovechamiento de la luz natural y el uso eficiente del agua. El proceso de producción se realiza íntegramente en entornos cerrados y controlados, lo que permite mantener la pureza de cada lote y minimizar el riesgo de contaminantes externos.

La empresa aplica protocolos certificados de higiene y manipulación, con controles periódicos que garantizan la calidad final. El producto se distribuye fresco, sin someterlo a procesos de secado que puedan alterar sus propiedades, preservando así sus características originales. Este enfoque responde a una creciente preferencia del consumidor por alimentos cultivados con técnicas que reducen el impacto ambiental y fomentan la economía local.

Trazabilidad y compromiso con el mercado nacional

Uno de los ejes de trabajo de Blauver es la trazabilidad completa de su espirulina fresca ecosostenible, desde la fase inicial de cultivo hasta su entrega final. Cada lote cuenta con un registro que permite verificar su origen y proceso, aportando transparencia y seguridad a distribuidores y consumidores.

Además, la empresa mantiene un compromiso activo con el desarrollo del mercado nacional, priorizando la distribución en canales especializados y colaborando con comercios que valoran la producción de proximidad. Este modelo no solo reduce la huella de transporte, sino que también refuerza la conexión entre productor y consumidor final.

Blauver, con su propuesta de espirulina fresca ecosostenible cultivada en Lleida, se consolida como un actor relevante en la oferta de alimentos producidos de manera responsable. Su combinación de procesos artesanales, control técnico y respeto por el entorno contribuye a satisfacer la demanda de un mercado cada vez más orientado hacia la sostenibilidad y la transparencia.

