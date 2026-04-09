BOND LABS incorpora a Alejandro Martín Peces-Barba como socio y Chief Operating Officer

Alejandro Martín Peces-Barba, socio y COO (izquierda) junto a Pablo Monge, CEO y fundador - BOND LABS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de abril de 2026.

BOND LABS, la boutique global de Marketing Technology e Inteligencia Artificial fundada por Pablo Monge, anuncia la incorporación de Alejandro Martín Peces-Barba como socio y Chief Operating Officer (COO). Con este nombramiento, la compañía refuerza su capacidad de ejecución y sienta las bases operativas para afrontar una fase de crecimiento acelerado.

La incorporación se produce cuando se cumplen los primeros tres meses de actividad de BOND LABS, un periodo en el que la compañía ha formalizado proyectos con clientes en sectores como banca, seguros, telecomunicaciones y retail, ha obtenido la certificación como Salesforce Select Partner y ha puesto en marcha soluciones propias de Inteligencia Artificial, incluyendo una plataforma de optimización para motores de IA generativa (GEO) y un ecosistema de agentes de voz inteligentes.

Un perfil forjado en la intersección entre estrategia y tecnología

Peces-Barba acumula cerca de una década de experiencia en consultoría tecnológica aplicada al marketing y las ventas digitales. Inició su trayectoria en Accenture, donde durante más de cuatro años lideró proyectos de arquitectura de datos, Customer Data Platforms (CDP), analítica avanzada, ventas digitales y estrategia MarTech para clientes de sectores como banca, retail, travel y medios de comunicación.

En 2021 se incorporó a JAKALA, consultora global de ventas digitales, datos e inteligencia artificial, donde progresó hasta el cargo de Advisory Associate Partner. Durante sus más de cuatro años en JAKALA, dirigió la estrategia de clientes con ámbito global, impulsó el crecimiento del área de Advisory y Client Strategy, y consolidó una práctica de consultoría estratégica en MarTech con presencia en múltiples mercados.

Ingeniero Informático y graduado en Administración de Empresas con formación internacional en la University of Minnesota (Carlson School of Management), Peces-Barba ha cursado además el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) de IESE Business School. Compagina su actividad profesional con la docencia como profesor adjunto en ISDI, Afi Escuela de Finanzas e Impact Hub Madrid, donde forma a profesionales y startups en estrategia de marketing digital y modelos de negocio.

Escalar la ejecución sin perder la especialización

Como COO, Peces-Barba asumirá la dirección de la operación de BOND LABS: desde la estructuración de los equipos de delivery y la gestión de los programas de certificación técnica, hasta la supervisión de la calidad de ejecución en todos los proyectos. Su llegada permite a la compañía estructurar un modelo operativo capaz de absorber el crecimiento sin sacrificar lo que la diferencia: la profundidad técnica y la orientación a resultados de negocio.

"Alejandro es el tipo de perfil que necesitábamos para dar el siguiente paso. Entiende el negocio del cliente, domina la capa tecnológica y sabe cómo estructurar equipos para entregar con calidad a escala. Nos conocemos desde hace años y siempre tuve claro que, cuando llegara el momento de construir la columna vertebral operativa de BOND LABS, quería hacerlo con él", afirma Pablo Monge, CEO y fundador de BOND LABS.

Un nuevo modelo de delivery

La llegada de Peces-Barba se enmarca en un momento de fuerte tracción para BOND LABS. Desde su lanzamiento, la compañía ha quintuplicado su equipo de consultores y ha adoptado un modelo de trabajo en el que la inteligencia artificial está integrada en todas las fases de ejecución, desde el diseño de soluciones hasta la entrega al cliente.

"El mercado está pidiendo algo muy concreto: consultoras que no solo conozcan la tecnología, sino que sepan integrarla para que el cliente vea impacto en su cuenta de resultados. El modelo de servicios profesionales está cambiando radicalmente con la inteligencia artificial, y nosotros lo estamos aplicando desde el primer día: todo el equipo trabaja con IA de forma nativa en cada proyecto y en cada fase del delivery. Vengo a construir una operación que sea capaz de escalar sin diluir lo que nos hace diferentes: el rigor técnico y la cercanía al negocio del cliente que solo una boutique puede ofrecer", declara Peces-Barba.

Con presencia operativa en Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico, BOND LABS afronta esta nueva etapa con un equipo directivo reforzado y un modelo de servicio diseñado para combinar hiperespecialización técnica con capacidad de entrega global.