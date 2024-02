Borbón, nueva cara de campaña de Harper & Neyer

(Información remitida por la empresa firmante)

Su apellido es el que llama la atención, pero aun así ha logrado mostrar su valía propia

Málaga, 8 de febrero de 2024.- Ignacio de Borbón acaba de ser presentado como el rostro de "I LOVE YOU", la campaña de San Valentín de la marca de moda Harper & Neyer. Y él no está solo. A Ignacio se unen Salsa, Valentino y Thor, sus amigos peludos que actúan como los mejores amigos del influencer en la campaña.



"I LOVE YOU" presenta la colección de primavera/verano 2024 con una paleta de colores que optan por los empolvados y tonos ceniza. El modelo luce algunos looks para la campaña, incluyendo los jerséis de ochos, los exteriores de entretiempo y el total look Harper & Neyer ideal para la temporada de eventos que se avecina.



En las imágenes de la campaña, Ignacio De Borbón aparece rodeado de perros de pedigrí. Los canes y el amor hacia ellos recuerdan las mil y unas formas distintas de amar que existen y como una de las más auténticas es la de los animales.



La elección del casting de esta campaña se encuadra en el plan estratégico que la marca ha implementado para 2024. Por ello mismo, este año se presentan más abiertos que nunca a explorar y explotar todo el universo creativo que rodea a su estilo atemporal.



Se siente orgulloso del legado histórico, pero reconoce que su vida es bastante normal. Aun así ha demostrado que es capaz de crear su propio camino en la fama. Ignacio de Borbón es modelo e influencer, además ha aparecido en Supervivientes y ahora ha lanzado su campaña con Harper & Neyer. Así demuestra que el apellido Borbón es muy sonoro, pero Ignacio sabe triunfar por sí mismo.



La marca se erige como un faro de elegancia y sofisticación, manteniendo viva la tradición de un estilo preppy que ha perdurado a lo largo de las décadas. Es por eso que Harper&Neyer vuelve a demostrar otra temporada ese perfecto equilibrio entre lo clásico y lo moderno.



