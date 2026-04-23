Bosch detecta un mercado de climatización maduro en España, pero con margen de crecimiento

Bosch detecta un mercado de climatización maduro en España - Bosch Home Comfort

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026.-

El 58% de los hogares se plantea renovar sus equipos, aunque el precio sigue siendo la principal barrera para acelerar el cambio

Bosch Home Comfort, división del Grupo Bosch, ha presentado un estudio sobre el estado de la climatización en los hogares españoles que apunta a un escenario de mercado consolidado en penetración, pero aún en fase de desarrollo en términos tecnológicos y de valor añadido.



El informe dibuja una fotografía clara: España cuenta con un parque de climatización ampliamente extendido con predominio del aire acondicionado tipo Split en el 38% de los hogares, pero con una baja adopción de soluciones avanzadas como la aerotermia o los sistemas inteligentes solo con un 13% de instalación, lo que abre oportunidades de crecimiento en el segmento de renovación y mejora de los equipos.



El estudio refleja que la climatización está presente en la mayoría de los hogares, con equipos relativamente recientes, pues tres de cada cuatro tienen menos de diez años. Sin embargo, este dato convive con que únicamente 1 de cada 3 hogares da uso a las tecnologías más eficientes y conectadas, lo que limita el potencial de ahorro energético y optimización del consumo.



En este contexto, el informe identifica una bolsa relevante de demanda latente: más de la mitad de los hogares (58%) se plantea cambiar su sistema de climatización, aunque solo un 15% prevé hacerlo en el corto plazo. De este modo, el horizonte mayoritario se sitúa entre uno y tres años, lo que apunta a un ciclo de renovación progresivo condicionado por factores económicos.



Uno de los principales insights del estudio es la brecha entre intención y decisión. Aunque la eficiencia energética se consolida como el principal atributo valorado por el consumidor, el precio continúa siendo el factor determinante en la compra, por delante incluso del confort o la sostenibilidad.



Este desequilibrio explica la lenta adopción de tecnologías como la aerotermia, a pesar de su reconocimiento como una de las soluciones más eficientes del mercado.



A ello se suma un contexto de bajo conocimiento técnico por parte del consumidor, que dificulta la toma de decisiones informadas: un 80% de los usuarios no sabe diferenciar entre tecnologías ni identificar cuál es la opción más eficiente.



El informe también pone el foco en uno de los principales cuellos de botella del mercado: el acceso a incentivos. Aunque más de la mitad de los consumidores ha oído hablar de ayudas públicas, solo dos de cada diez saben localizarlas y gestionarlas, lo que reduce su impacto real como palanca de renovación del parque instalado.



Esta falta de información, unida al coste inicial de las soluciones más eficientes, sigue frenando la transición hacia sistemas de mayor valor añadido, a pesar de que un 28% consideran la aerotermia a la hora de cambiar su equipo de climatización.



Otro de los vectores de crecimiento identificados es la conectividad. Más de la mitad de los hogares ya dispone de equipos con funcionalidades inteligentes, pero solo una minoría, 1 de cada 3, aprovecha plenamente estas capacidades, como el control remoto o la programación avanzada.



El estudio apunta a un gap entre disponibilidad tecnológica y uso real, motivado principalmente por el desconocimiento y la percepción de complejidad, lo que abre oportunidades para la simplificación de la propuesta de valor y la educación del consumidor.



Bosch Home Comfort identifica tres grandes perfiles de consumidor: práctico, consciente y desconectado, que evidencian distintos niveles de madurez y necesidades.



Mientras que el consumidor más avanzado prioriza la eficiencia y la sostenibilidad con la adopción de la aerotermia como sistema de climatización, una parte significativa del mercado sigue orientada al equilibrio entre coste y confort eligiendo el aire acondicionado de tipo split, y otro segmento permanece al margen, sin soluciones de climatización instaladas y con bajo conocimiento y escasa intención de cambio.



En conjunto, el estudio sitúa al mercado español de climatización en un momento de transición, marcado por un alto nivel de penetración, una creciente concienciación energética y una demanda potencial de renovación a medio plazo



Sin embargo, la consolidación de esta evolución dependerá de factores como la reducción de barreras económicas, el acceso efectivo a ayudas y una mayor pedagogía en torno a la eficiencia y la tecnología.



En este contexto, Bosch Home Comfort refuerza su apuesta por soluciones que combinen eficiencia, innovación y facilidad de uso, en línea con las necesidades de un consumidor cada vez más exigente, pero aún en proceso de transformación.







Contacto

Nombre contacto: Bosch Home Comfort

Descripción contacto: Bosch Home Comfort

Teléfono de contacto: 914 56 90 00



