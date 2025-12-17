Se busca al Pintor del Año 2025 de España: Procolor rinde homenaje a los profesionales del oficio

Pintor del Año 2025 - PROCOLOR

Barcelona, 17 de diciembre de 2025.

La 4.ª edición de Pintor Procolor del Año, con un premio de 5.000 €, mantiene abiertas sus inscripciones hasta el 31 de diciembre en www.pintorprocolor.es

4 categorías para participar: Rehabilitación integral, Fachadas, Interior Comercial e Interior Residencial.

La gala final tendrá lugar en Ámsterdam, sede central de la compañía y un entorno especialmente significativo para el mundo del color y la innovación en pintura.

El certamen incluye una carta 5051 Procolor de regalo a todos los inscritos.

Cada pared pintada, cada techo renovado, cada fachada restaurada cuenta una historia de dedicación, talento y pasión. Los pintores profesionales transforman los espacios en los que vivimos y trabajamos, aportando confort, estética y seguridad. Ahora, Procolor vuelve a ponerlos en el centro con la 4.ª edición de Pintor Procolor del Año, un certamen que celebra la excelencia y el oficio de quienes hacen de la pintura un verdadero arte profesional.

Últimos días para inscribirse el certamen entra en su recta final

Diciembre es el último mes para inscribirse y optar a convertirse en el Pintor Procolor del Año 2025. Procolor invita a los pintores profesionales de toda España a presentar su proyecto antes del 31 de diciembre, poniendo en valor el trabajo y la dedicación que hay detrás de cada intervención.

A lo largo del periodo de inscripciones, Procolor ha incluido la carta 5051 de forma gratuita para pintores inscritos en el certamen, reforzando su acompañamiento al oficio profesional.

Récords, prestigio y reconocimiento al oficio

Este año, la participación vuelve a ser extraordinaria, superando ya las 180 candidaturas. La gala final se celebrará en Ámsterdam, sede central de AkzoNobel y ciudad clave en el desarrollo de las tendencias de color y diseño que inspiran a profesionales de todo el mundo. Un lugar emblemático para reconocer al Pintor del Año Procolor 2025.

“Con Pintor del Año queremos visibilizar el trabajo de los pintores profesionales. Este premio reconoce no solo la técnica y el resultado final, sino también la dedicación, constancia y capacidad de adaptación que requiere cada proyecto”, explica Marga Lois, Marketing Manager de Marcas Profesionales.

Lo nuevo en 2025: más protagonismo para el pintor y una participación más sencilla

El concurso incorpora una estructura más clara con cuatro categorías que reflejan la diversidad real del oficio: Rehabilitación integral, Fachadas, Interior Comercial e Interior Residencial.

El jurado evaluará el poder transformador de la pintura, la dificultad técnica, la calidad de ejecución y el resultado estético de cada proyecto.

Jurado 2025

En esta edición, el certamen pone un foco especial en la mirada de los expertos que encabezarán la evaluación. Por un lado, Álvaro Nogueira, director de Innovación y producto en ávita (Grupo Avintia), aporta su conocimiento en construcción industrializada y digitalización del proceso edificatorio, claves para comprender la evolución del sector y la complejidad técnica de cada intervención. Junto a él, Benjamín Cano, arquitecto y cofundador de Cano y Escario Arquitectura, uno de los 10 estudios de arquitectura de mayor envergadura del panorama nacional, suma su amplia experiencia en proyectos de referencia y en distintos comités profesionales, reforzando la valoración arquitectónica y estética de las candidaturas. Completan el jurado los representantes de AkzoNobel: Eduardo Linaje (Director de Marketing), Héctor Rodríguez (Director de Ventas Canal Especialista de Pintura) y Sergio Anglada (Técnico Aplicador).

Cómo participar y premios

Los pintores profesionales pueden inscribirse hasta el 31 de diciembre de 2025 en www.pintorprocolor.es. Se puede presentar más de un proyecto por categoría, adjuntando fotos del antes y después del trabajo y una breve descripción técnica que indique los productos Procolor y/o Sikkens utilizados.

Premios: 5000 € al ganador y 500 € a cada finalista, además de visibilidad en distintos medios y en canales de Procolor.

Asistencia: teléfono y WhatsApp (623 194 316) para acompañar a los candidatos durante el proceso de inscripción.

Una oportunidad única

Procolor ofrece a los pintores profesionales de España una plataforma para demostrar su talento, recibir reconocimiento por su oficio y poner en valor su trabajo en los espacios que habitan y utilizan millones de personas.

Más información e inscripciones: www.pintorprocolor.es