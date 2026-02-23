ByteTravel aumenta su facturación un 73 % hasta los 19,4 millones de euros

Ala de avión por encima de las nubes - Sheila Condi

ByteTravel refuerza su consejo de administración con la incorporación de Gabriel Benguría tras superar los 19 millones en ingresos y acelerar su crecimiento en eSIM. La "traveltech" crece un 73 % en 2025, adelanta un año su plan estratégico y consolida su modelo multivertical en servicios auxiliares para viajeros de turismo y negocios

Madrid, 23 de febrero de 2026.- ByteTravel consolida su transformación como plataforma digital integral para el viajero internacional tras cerrar 2025 con 19,4 millones de euros en ingresos, lo que supone un crecimiento del 73 % respecto al ejercicio anterior. La compañía no solo ha superado la barrera de los 19 millones, sino que ha logrado adelantar casi un año los objetivos de crecimiento previstos en su plan estratégico previo a la salida a bolsa.



En paralelo al fuerte crecimiento operativo, ByteTravel ha reforzado su estructura de gobierno con la incorporación de Gabriel Benguría Aguirreche como consejero independiente y miembro de la comisión de auditoría. Benguría es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoramiento financiero, banca privada y capital riesgo. Actualmente es partner de Sensum Finanzas y EO Partners, y ha desarrollado su carrera en firmas como Alantra (antigua N+1), Banco Urquijo (Grupo Sabadell) y Deutsche Bank.



Su incorporación aporta experiencia en estructuración financiera, control y relación con inversores, elementos clave en la hoja de ruta de ByteTravel para el salto de mercado BME Scaleup al BME Growth y su posicionamiento como plataforma de referencia en el sector traveltech europeo.



La eSIM Roamic ya representa casi 3 de cada 10 euros facturado. En 2025 generó 3,48 millones de euros en ingresos, superando las 450.000 tarjetas vendidas hasta el momento y un crecimiento mensual acumulado superior al 30 %. En apenas doce meses, la conectividad ha pasado a representar casi el 27 % de la facturación total, es decir, prácticamente tres de cada diez euros ingresados por la compañía. Este avance confirma la transición desde un modelo centrado en visados hacia una plataforma multivertical escalable.



El crecimiento se apoya en una base de 3,2 millones de usuarios registrados y más de 680.000 visados tramitados a cierre de 2025, sobre la que ByteTravel ha desplegado una estrategia sofisticada de venta cruzada, integrando conectividad, seguros y servicios prémium en una misma experiencia digital.



Seguros de viaje y salas VIP: nuevos motores de crecimiento

Durante 2025 la compañía amplió su ecosistema con el lanzamiento de seguros de viaje y acceso a salas VIP en más de 1800 aeropuertos, verticales que comienzan a mostrar tracción comercial. El objetivo es claro: acompañar al viajero antes, durante y después del desplazamiento, maximizando el valor por usuario mediante una arquitectura tecnológica común y una lógica de escalado compartida.

