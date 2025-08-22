4 de cada 10 españoles se plantean hacer las maletas en busca de mejores oportunidades laborales

(Información remitida por la empresa firmante)

El salario es la principal razón para trabajar en el extranjero para casi 6 de cada 10 encuestados, según el informe Perspectivas Laborales Intergeneracionales realizado por Gi Group Holding. Entre otras de las razones para decidir emigrar se encuentran el deseo de vivir una experiencia diferente (47,8%), mejorar la calidad de vida (38,3%), desarrollarse profesional (36,6%) y lograr una mayor estabilidad laboral (28,7%)

El verano invita a desconectar de la rutina, pero también a reflexionar. Más allá del descanso, las vacaciones ofrecen a muchos trabajadores una pausa necesaria para observar con perspectiva su vida profesional. Tal es así que, según revela el informe Perspectivas Laborales Intergeneracionales, elaborado por Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, el 18,5% de los españoles ha considerado emigrar a otro país por razones laborales, pero no ha tomado una decisión al respecto. Asimismo, un 8,5% reconoce estar en proceso de hacerlo y un 11,8% reconoce haber tenido varias experiencias laborales en el extranjero.



Por género, los hombres, en mayor medida que las mujeres, consideran trabajar en el extranjero (64,3% vs 63,7%). Así, un 12,3% de ellos reconoce haber tenido experiencias previas, casi un punto más que las mujeres, y casi un 10% está planteándose hacerlo frente al 7,2% de ellas.



Por edades, mientras que casi el 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años está en proceso de emigrar por motivos laborales, el 15,2% de los españoles entre 25 y 44 años afirman haber tenido una o varias experiencias laborales en el extranjero. Sin embargo, casi 4 de cada 10 trabajadores mayores de 55 años asegura que nunca ha considerado trabajar en el extranjero.



El salario, la principal razón para emigrar de los españoles

Esta creciente predisposición al éxodo laboral está impulsada por factores económicos, aspiracionales y estructurales. Así, preguntados por las razones para trabajar en el extranjero, el 60,9% de los encuestados señala la búsqueda de un mejor salario como la principal motivación para irse fuera de España. Lograr una mejor calidad de vida (47,8%) es la segunda razón, seguido por el deseo de vivir una experiencia diferente (38,3%), acceder a mayores oportunidades de desarrollo profesional (28,8%) o tener mayor estabilidad laboral (28,7%).



Por edades, el salario es la principal razón para emigrar para el 64% de los trabajadores entre 35 y 44 años, sin embargo, para más de la mitad de los españoles entre 45 y 54 años, la decisión de irse fuera de España se debe a la búsqueda de una mejor calidad de vida. Para los más jóvenes, entre 18 y 24 años, trabajar fuera de nuestras fronteras responde a su deseo de vivir una experiencia diferente (45,4%) y a las oportunidades de desarrollo profesionales (36,3%). Además, 2 de cada 10 españoles entre 18 y 34 años valoran trabajar en otros países con el objetivo de buscar un mayor reconocimiento en el sector.



¿Se puede frenar la marcha del talento?

Los españoles lo tienen claro sobre qué evitaría el éxodo laboral. El 54,6% de los encuestados apuesta por un aumento de los salarios para hacerlos más competitivos y un 52,2% por una mejora de la estabilidad laboral. A continuación, se sitúan los incentivos (46,4%), un mayor apoyo a la conciliación laboral (43,8%) y más oportunidades de crecimiento profesional (41,3%).



Instituciones educativas, clave para evitar que el talento se vaya.

El informe de Gi Group Holding también analiza el papel del sistema educativo en la retención del talento. Un 42,2% de los encuestados considera que las instituciones educativas tienen un papel relevante, pero no hacen lo suficiente para evitar la salida de profesionales. Por su parte, más de 1 de cada 3 cree que las instituciones educativas tienen un rol clave en la retención de talento porque preparan a los estudiantes con competencias necesarias y crean una red de apoyo, conexiones laborales y programas de mentoring. Asimismo, el 26,9% considera que estas instituciones deberían crear alianzas con empresas para facilitar prácticas profesionales y oportunidades laborales desde el comienzo de cualquier tipo de estudio.



La fuga de talento a nivel regional

En el plano territorial, los trabajadores de Navarra (18,5%) y Baleares (17,6%) son quiénes, en mayor medida, reconocen que han tenido una o varias experiencias laborales en el extranjero, mientras que los profesionales más indecisos a la hora de emigrar a otro país en busca de oportunidades laborales se encuentran en Aragón (28,3%); Castilla-La Mancha (23%); Región de Murcia (22,5%); Galicia (22,2%) y Comunidad de Madrid (20,5%).



Por el contrario, más de la mitad de los asturianos afirman no haber considerado emigrar en algún momento, seguidos de castellanomanchegos (42,5%); riojanos (41,7%); gallegos (40,7%); murcianos y andaluces (40,3%).



Entre los motivos que llevan a trabajar fuera de nuestras fronteras se encuentra el deseo de obtener un mejor salario, la principal razón para murcianos (77,5%), gallegos (69,4%) y castellonenses (68,1%). Buscar una mejor calidad de vida es la justificación para catalanes (54%) y casi la mitad de los navarros (48,1%). Por su parte el 42,8% de los valencianos reconocer su intención de vivir una experiencia diferente al cruzar nuestras fronteras mientras que el reconocimiento del sector es clave para tomar la decisión de emigrar en el caso de cántabros (24%), extremeños (22,5%) y asturianos (22,2%).



Preguntados, a nivel regional, qué evitaría la fuga de talento, La Rioja (75%), Baleares (66,7%) y la Comunidad de Madrid (61,5%) son las comunidades que apuestan por un aumento salarial mientras que Galicia (60,2%) y País Vasco (60%) optan por la estabilidad laboral.



Asimismo, gallegos (49,1%), madrileños (47,7%) y castellanoleoneses (45,7%) consideran que una mejora de la conciliación laboral y personal también contribuiría de forma positiva a la salida de nuestro país de profesionales.

