Caja de Ahorros impulsa el Primer Foro Inmobiliario 2026, liderado por Andrés Farrugia

Caja de Ahorros realizó el Primer Foro Inmobiliario 2026: 'Reinventando la Estrategia del Éxito', un encuentro de alto nivel que reunió a expertos del sector vivienda y construcción para analizar los desafíos, tendencias y oportunidades que marcarán el futuro del mercado inmobiliario panameño

Panamá, 20 de noviembre.- Con el objetivo de promover una visión más competitiva, sostenible e innovadora para el desarrollo habitacional del país, el foro reunió a desarrolladores, analistas económicos, referentes empresariales y entidades financieras.



La iniciativa se consolidó como un espacio estratégico para impulsar soluciones que permitan fortalecer el acceso a la vivienda y dinamizar la actividad inmobiliaria en Panamá.



Un análisis técnico y multidisciplinario del mercado inmobiliario

El programa inició con el panel "Transformando el panorama del mercado inmobiliario", integrado por Rina Estrada, Gerente General Regional de La Galería Inmobiliaria; Juan Pablo Palmieri, CEO y fundador de Quiiven; y José Gabriel Montenegro, CEO de Consultora Internacional de Comercialización.



Los especialistas abordaron temas como la adopción tecnológica, los nuevos modelos de negocio, la evolución en la experiencia del cliente y la expansión regional, factores que están redefiniendo la competitividad del sector.



Posteriormente, el economista Erick Molino Ferrer presentó un análisis integral del entorno económico nacional y regional para 2026, destacando variables clave como las tasas de interés, el comportamiento de la demanda de vivienda, la inversión extranjera directa y los principales riesgos macroeconómicos que influirán en el mercado inmobiliario del próximo año.



El cierre del encuentro estuvo a cargo del Gerente General de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, quien compartió la visión estratégica institucional hacia 2026, centrada en fortalecer el acceso a la vivienda, impulsar la innovación financiera y consolidar el papel del banco como catalizador del crecimiento del sector.



"Este foro es una demostración del compromiso que tenemos con Panamá. Cuando conectamos a desarrolladores, expertos, analistas y al sistema financiero en un mismo espacio, generamos conocimiento, soluciones y acciones que impulsan el desarrollo inmobiliario del país. En Caja de Ahorros creemos firmemente en el potencial del sector para transformar comunidades y mejorar la calidad de vida de miles de familias", afirmó Andrés Farrugia.



Caja de Ahorros reafirma su compromiso con el crecimiento del país

La realización de este foro reafirma el rol de Caja de Ahorros como actor clave en la dinamización del mercado inmobiliario, promoviendo la inclusión financiera, la modernización de los productos hipotecarios y un diálogo multisectorial que fomente un crecimiento sostenible y alineado con las tendencias globales.



