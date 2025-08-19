Caja de Ahorros de Panamá lanza el Yappy Gubernamental para simplificar pagos al Estado

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva herramienta digital de Caja de Ahorros que permite cancelar impuestos, matrículas, pasaportes y otros trámites con instituciones públicas de forma rápida, segura y sin trámites presenciales

Caja de Ahorros presentó oficialmente el Yappy Gubernamental, una herramienta digital que permite a los ciudadanos realizar pagos de impuestos, matrículas universitarias, placas, pasaportes y otros trámites con instituciones del Estado de manera rápida y segura.

En menos de un mes desde su puesta en marcha, la plataforma ya registra 150 millones de transacciones y más de 3 millones de dólares procesados, consolidándose como un avance en la transformación digital del país.

Según informó el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, el sistema está disponible actualmente en 55 entidades estatales que utilizan la pasarela del banco y funciona mediante un sencillo código QR.

"Lo vas a poder pagar, con un método electrónico y digital que facilita toda la transaccionalidad", señaló Andrés Farrugia, destacando que la implementación reduce trámites burocráticos, uso de papel y emisión de cheques o certificaciones.

El lanzamiento se realizó tras el anuncio del presidente José Raúl Mulino en su informe semestral a la Nación, como parte de la estrategia para modernizar los servicios públicos y ampliar el acceso a soluciones digitales.

"Ahora va a ser un pago muy sencillo, con solo un código QR, y lo que buscamos es montarnos en la ola de la tecnología y facilitarle la vida a los usuarios en todo lo que tenga que ver con pagos al Estado", enfatizó Andrés Farrugia.

La iniciativa busca extenderse progresivamente a todas las instituciones públicas, aprovechando que la Caja de Ahorros maneja alrededor del 80% del mercado de pagos digitales en Panamá.

Con este proyecto, la entidad reafirma su compromiso con la innovación, la eficiencia y la cercanía al ciudadano, marcando un antes y un después en la relación entre la banca estatal y el contribuyente.

