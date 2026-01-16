Calculatuindemnización adelanta los primeros datos de su Ranking Anual de Aseguradoras 2025 - Calculatuindemnizacion.es

Madrid, 16 de enero de 2026.-

Diferencias de hasta un 49 % en los tiempos de inicio de gestión marcan la brecha entre aseguradoras. El informe completo se publicará a finales de enero y analizará el comportamiento de las aseguradoras a partir de más de 6.000 expedientes reales.

Calculatuindemnización.es publicará a principios de febrero la tercera edición de su Ranking Anual de Aseguradoras, un informe que se ha consolidado en solo un año como una herramienta de referencia para el sector jurídico y asegurador. El ranking, elaborado desde una perspectiva independiente y basado en miles de expedientes reales, analiza el comportamiento de las compañías en la gestión de reclamaciones por accidentes de tráfico y se ha convertido en un indicador clave para evaluar buenas prácticas, detectar ineficiencias y elevar los estándares del sistema indemnizatorio.

Como anticipo a la publicación del informe completo, Calculatuindemnización adelanta algunos de los primeros datos agregados en materia de Rapidez en la Gestión, uno de los indicadores clave del ranking, que evalúa el tiempo promedio que tarda una aseguradora en iniciar la negociación de la indemnización desde la recepción de la reclamación.

El análisis muestra que las aseguradoras más eficientes del mercado inician este proceso en plazos más de un 40 % inferiores a la media del sector, situada en 51 días. La agilidad en esta fase inicial resulta determinante para evitar demoras innecesarias y reducir los tiempos totales del expediente, permitiendo una gestión más ágil y ordenada desde el inicio.

En el extremo opuesto, el informe detecta que otras aseguradoras retrasan el inicio de la gestión hasta en un 49 % por encima de la media, una circunstancia que incrementa la incertidumbre para las víctimas y puede tener un impacto directo en el tiempo de percepción de la indemnización.

En relación con el Tiempo de Emisión de la Oferta Motivada, otro de los indicadores centrales del ranking, el estudio evalúa el plazo medio que tarda una aseguradora en presentar su primera oferta motivada —la propuesta económica razonada que la compañía debe trasladar a la víctima como base de la indemnización— dentro del límite legal de 90 días desde la fecha del accidente. Los datos ponen de manifiesto que, mientras algunas compañías cumplen los plazos de forma consistente, se han identificado aseguradoras que superan el plazo legal establecido.

Este indicador es especialmente relevante, ya que la oferta motivada constituye el punto de partida formal del proceso indemnizatorio. El incumplimiento de los plazos legales puede obligar a las víctimas a recurrir a vías judiciales, prolongando innecesariamente el proceso y aumentando el desgaste personal y económico.

Un ranking para reconocer el buen hacer y exigir el cumplimiento de la ley

En su tercera edición, el Ranking Anual de Aseguradoras de Calculatuindemnización se consolida como un instrumento de evaluación para el sector, con un enfoque claro y definido: reconocer a las compañías que gestionan las reclamaciones con diligencia, rigor y respeto hacia las víctimas, y al mismo tiempo elevar el nivel de exigencia del sistema, impulsando el cumplimiento efectivo de la ley y la mejora continua de los procesos de indemnización en los accidentes de tráfico.

El informe se elabora a partir del análisis agregado de más de 6.000 expedientes reales anuales de reclamación por accidentes de tráfico, gestionados por el despacho, lo que permite ofrecer una visión basada en datos objetivos y en la experiencia directa con las aseguradoras.

Además de los indicadores de rapidez de gestión y emisión de la Oferta Motivada, el informe incluye métricas de alto valor para el sector, como la tasa de pago de indemnizaciones, la tasa de resolución de reclamaciones, las medias de importes de cierre de las indemnizaciones por compañía y por provincias, así como datos relacionados con las lesiones, entre ellos el tiempo medio de curación de las lesiones más comunes.

Con este informe, Calculatuindemnización refuerza su compromiso con la transparencia, la protección de las víctimas de accidentes de tráfico y la mejora del sistema indemnizatorio, aportando información útil tanto para profesionales del sector como para instituciones y aseguradoras.

