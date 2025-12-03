Caldwell amplía sus capacidades globales en finanzas y bienes raíces con Ben Sturnham como nuevo socio

Caldwell amplía capacidades globales en finanzas y bienes raíces - Caldwell

La firma internacional de búsqueda ejecutiva refuerza su presencia en mercados clave con un líder reconocido por construir equipos directivos de alto rendimiento para inversores y operadores globales

Madrid, 03 de diciembre de 2025.-

La firma de búsqueda ejecutiva de contratación exclusiva Caldwell (TSX:CWL)(OTCQX:CWLPF) anunció hoy la incorporación de Ben Sturnham como socio en las prácticas de servicios financieros y bienes raíces de la firma. Con base en Londres, Sturnham asesora a clientes en la selección de miembros para los consejos de administración y puestos de alta dirección en todo el sector de bienes raíces, servicios financieros y financiación inmobiliaria en el Reino Unido, Europa y Oriente Medio. Con más de dos décadas de experiencia global en búsqueda ejecutiva, evaluación de liderazgo y desarrollo organizacional, Sturnham es conocido por ayudar a inversores, prestamistas y operadores a construir equipos de liderazgo de alto rendimiento.



"Ben es un profesional de búsqueda profundamente respetado, cuyo conocimiento, credibilidad y visión sectorial lo convierten en un asesor excepcional para clientes en todo el ecosistema de capital inmobiliario y servicios financieros", dijeron Glenn Buggy y Paul Heller, socios directores globales de la Práctica de Servicios Financieros de Caldwell. "Su incorporación refuerza significativamente la conexión entre nuestras prácticas y amplía nuestra capacidad para apoyar a los clientes en mercados globales. Estamos muy complacidos de darle la bienvenida".



La experiencia de Sturnham abarca firmas de capital privado, REITs, fondos soberanos, promotores, inversores institucionales, bancos de inversión y plataformas de asesoría inmobiliaria. Su trabajo cubre toda la cadena de valor del sector inmobiliario, incluyendo captación de capital, gestión de inversiones, desarrollo, operaciones y optimización de activos en los sectores residencial, hotelero, comercial, minorista, industrial y de usos mixtos. Antes de unirse a Caldwell, fue socio sénior de clientes en la práctica inmobiliaria de una firma global de búsqueda ejecutiva y previamente ayudó a construir la división inmobiliaria de una boutique australiana de búsqueda ejecutiva. Comenzó su carrera profesional como jugador de rugby, representando a Saracens, Bath y a la selección inglesa a nivel internacional.



Sturnham es miembro de larga trayectoria del Built Environment Leadership Group de The King’s Trust y apoya activamente varias iniciativas benéficas.



"Esta es una incorporación importante para Caldwell mientras seguimos ampliando nuestra plataforma y fortaleciendo nuestras capacidades en servicios financieros y bienes raíces", señaló Chris Beck, director ejecutivo. "El entendimiento de Ben sobre el ciclo completo del sector inmobiliario, la dinámica de los mercados de capital y el panorama inversor mejorará aún más nuestra capacidad para ayudar a los clientes a diseñar y construir equipos de liderazgo extraordinarios que transformen el mundo".



