El cambio normativo en Chile abre nuevas oportunidades para la automatización en cobranzas - Recordia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de abril de 2026.- La regulación de las comunicaciones comerciales ha cobrado especial relevancia en los últimos años, especialmente en sectores donde el contacto directo con el usuario resulta esencial para la operativa. Y por este motivo, la gestión de cobros a través de soluciones como Recordia ha experimentado un punto de inflexión tras los cambios regulatorios implementados en Chile, que han afectado de forma directa a la eficiencia en la comunicación con los deudores. La evolución de este marco normativo ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar soluciones tecnológicas avanzadas como los agentes inteligentes de voz, capaces de responder a entornos cambiantes y de optimizar procesos críticos en la recuperación de deuda.

El impacto de la normativa de prefijos en la contactabilidad

En agosto de 2025, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) introdujo una medida destinada a identificar las llamadas comerciales y masivas mediante prefijos específicos. Se asignó el prefijo 600 para llamadas de empresas con relación contractual con el usuario, incluyendo las de cobranza, y el 809 para comunicaciones comerciales no solicitadas.

El objetivo de esta iniciativa era reducir el spam telefónico y prevenir fraudes, obligando a las empresas a identificarse de forma clara. Sin embargo, en la práctica, esta medida tuvo un efecto adverso significativo. Los usuarios comenzaron a evitar responder llamadas con estos prefijos, lo que derivó en una caída notable de la eficacia operativa en sectores como el de la recuperación de deuda.

Los datos reflejan este impacto: una reducción del 40 % en la capacidad de contacto con deudores y una caída del 30 % en las tasas de recuperación tras la implementación del sistema. Este escenario evidenció las limitaciones de aplicar criterios propios del marketing masivo a comunicaciones dirigidas y específicas como las de cobranza extrajudicial.

La respuesta judicial y el papel de los agentes inteligentes de voz

En marzo de 2026, la Corte Suprema de Chile dejó sin efecto la obligatoriedad de estos prefijos tras un recurso presentado por la Asociación del Retail Financiero. El tribunal determinó que la Subtel se había extralimitado en sus competencias al regular la cobranza extrajudicial como si se tratara de servicios complementarios.

La resolución estableció que estas comunicaciones no pueden considerarse spam, ya que están dirigidas a deudores concretos y ya se encuentran reguladas por la Ley N.º 21.320 dentro del marco de protección al consumidor. Como consecuencia, las empresas pueden volver a realizar llamadas desde numeraciones convencionales, eliminando la identificación mediante prefijos.

Pero la normativa anterior dejó un escenario especialmente complejo: carteras con mayor volumen de deuda acumulada y equipos que, en muchos casos, no han crecido al mismo ritmo que la necesidad de gestión. La vuelta a un marco más flexible no implica una recuperación de la operativa anterior, sino el nuevo desafío de ver cómo absorber ese volumen de actividad pendiente sin comprometer la calidad de la interacción ni la eficiencia del proceso.

Soluciones como Agentia365, la plataforma de agentes inteligentes de voz de Recordia adquieren un papel estratégico. A diferencia de los sistemas tradicionales de automatización, los agentes de voz basados en IA generativa permiten mantener conversaciones naturales, adaptativas y orientadas a resultados. No se limitan a ejecutar scripts, sino que interpretan el contexto, gestionan objeciones y adaptan el discurso en tiempo real en función del perfil del deudor y del momento de la interacción.

Sus agentes inteligentes de voz permiten automatizar las operaciones de cobranza, mejorar la contactabilidad y optimizar los procesos de recuperación de deuda. Esta tecnología facilita la gestión eficiente de grandes volúmenes de interacciones acumuladas, adaptándose al contexto regulatorio y contribuyendo a mejorar los resultados operativos en un contexto cada vez más exigente.

Emisor: Recordia

Contacto: Recordia

Número de contacto: 917498700