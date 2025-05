(Información remitida por la empresa firmante)

La candidiasis intestinal crónica es una condición cada vez más reconocida en el ámbito de la medicina digestiva avanzada. Aunque la presencia de Cándida albicans en el intestino humano es habitual en análisis clínicos, esto no implica que sea un microorganismo benigno o que forme parte natural de nuestra microbiota originalmente, y de hecho en la actualidad hay pacientes que no se encuentran colonizados con este microorganismo; sin embargo, en todos los exámenes veremos E. coli que si es por ejemplo un microrganismo habitual del intestino humano. De hecho, recientes investigaciones y la experiencia clínica acumulada revelan que su aparición está profundamente ligada a desequilibrios generados por una dieta moderna no adaptada a la fisiología humana.

El Dr. Fernando Ruger Viarengo, uno de los especialistas más reconocidos en Europa en salud intestinal y microbiota, advierte que la candidiasis intestinal no debe ser normalizada. Según el Dr. Ruger, “la Cándida prolifera en un entorno intestinal alterado, causado por una dieta rica en azúcares refinados, ultra procesados y un estilo de vida que rompe con los principios básicos de la alimentación evolutiva”. Este crecimiento fúngico puede generar síntomas persistentes como hinchazón, fatiga, niebla mental, infecciones de repetición y alteraciones digestivas crónicas.

Desde su centro de excelencia, Umebir, ubicado en Alicante, el Dr. Ruger Viarengo lidera un equipo médico pionero en el diagnóstico y tratamiento integral de la candidiasis intestinal crónica. La clínica se ha consolidado como referente en España y Europa, atrayendo pacientes de todo el continente y de America y Asia que buscan soluciones concretas a este trastorno tan ignorado como debilitante, que deteriora gravemente la calidad de vida de los enfermos que la padece.

El enfoque de Umebir se basa en intervenciones dietéticas personalizadas, regulación de la microbiota intestinal, mejora de la función inmunitaria y protocolos antimicóticos naturales o farmacológicos, combinado con una suplementacion nutricional específica para cada caso con el objetivo de realizar una rehabilitación intestinal completa, siempre bajo supervisión médica especializada. Esta estrategia multidisciplinar ha devuelto la salud y calidad de vida a cientos de personas afectadas por este desequilibrio fúngico.

Como mensaje general el Dr. Fernando Ruger Viarengo, recomienda no hacer tratamientos caseros como el vinagre de manzana candidiasis intestinal o realizar test candidiasis intestinal farmacias, no realizar para diagnosticar candidiasis intestinal prueba casera de saliva entre otras que circulan por internet, o tratamientos caseros de infusiones para candidiasis intestinal o dietas para candidiasis intestinal no supervisadas por médicos especialistas y con experiencia, todo lo que se aparte de una consulta médica con un especialista, como tratamientos ejercidos con prescripciones por PNI o nutricionistas o terapeutas o realizar tratamientos publicados en facebook o grupos sociales telematicos, no hacen más que apartar al paciente de la solución y emporar aún más la calidad de vida, incluso generar secuelas irreversibles

“Nuestra microbiota ideal no incluye a la Cándida albicans. Que la encontremos en muchas personas no significa que pertenezca a ese entorno. Es un marcador de disbiosis y desajuste entre nuestra biología y el entorno nutricional moderno, entre otros factores desencadenantes”, afirma el Dr. Ruger.

Con más de dos décadas de trayectoria, investigaciones clínicas y conferencias, Fernando Ruger Viarengo es hoy una autoridad mundial en disbiosis intestinal, SIBO, microbiota y candidiasis crónica, situando a Umebir como uno de los centros líderes en Europa en medicina digestiva avanzada.

