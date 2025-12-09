Capas Capicúa presenta su primera colección de capas para novias en Atelier Couture 2025 - Capas Capicúa

Madrid, 9 de diciembre de 2025.-

La firma española Capas Capicúa, reconocida por su trabajo artesanal en capas para invitadas, irrumpe por primera vez en el sector nupcial con la presentación oficial de su colección de capas para novias en la pasarela Atelier Couture 2025, celebrada en la Real Fábrica de Tapices de Madrid junto a ASN (Asociación del Sector Nupcial).

Con esta colección, la marca amplía su universo creativo y se posiciona como referencia emergente para novias que buscan piezas exclusivas, funcionales y con sello artesanal.

La Semana de la Moda en Madrid con Atelier Couture

Atelier Couture nació con la voluntad de dar visibilidad al talento nacional en moda nupcial y de ceremonia. Desde 2015, se ha consolidado como la primera plataforma en España dedicada exclusivamente a atelieres de costura, impulsando el diseño local, la producción artesanal y la exclusividad.

Con un modelo que une creatividad, exclusividad y lujo silencioso, Atelier Couture acerca a medios y público general el valor del producto hecho en España. Integrada dentro de la Semana de la Moda de Madrid, cuenta con el apoyo de Madrid Capital de Moda (MCDM), Todo está en Madrid y la Confederación Moda España.

Dos capas para novias, dos maneras de brillar

En su debut, Capas Capicúa presentó dos looks nupciales, situando a la novia como protagonista absoluta y con una personalidad propia.

El primero, Sophia Velvet, inspirado en la feminidad icónica de Marilyn Monroe, propone una reinterpretación de la novia clásica desde una perspectiva atrevida y sofisticada. La pieza central es la capa Sophia, uno de los diseños más emblemáticos de Capas Capicúa: una capa de terciopelo adaptada al universo nupcial con una textura visual que transmite lujo silencioso.

Su vuelo genera una estética cinematográfica en cada paso, mientras que las aberturas laterales para los brazos permiten total movilidad, haciendo de la pieza algo tan funcional como espectacular. Una capa concebida para disfrutarse y vivirse.

El estilismo rompe con el tradicional total white mediante un elegante juego de contrastes con tacones, de Franjul, maxi pamela de Masario, pendientes de Conjoyasyaloloco y guantes de la propia casa. Una propuesta memorable para novias que desean distinguirse.

La segunda propuesta, Cleopatra en tul, transmite una estética sutil, vaporosa y elegante. La protagonista es la capa Cleopatra, otro patrón icónico de la firma, transformada para novias, en tul sensación seda, ligera y etérea. Envuelve la figura con delicadeza, generando transparencias suaves que insinúan, aportando un halo de luz a cada movimiento.

Un diseño romántico que trasciende tendencias, acompaña a la novia en un instante único y crea una estampa de feminidad, movimiento y sensibilidad atemporal, donde la elegancia se percibe en cada gesto.

Esta colección viene a redefinir el papel de la capa en la moda nupcial y marca una nueva etapa para Capas Capicúa: la novia que deja huella.

