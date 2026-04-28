Catenon crece un 20% en ventas contratadas en el primer trimestre y aumenta un 184% su apuesta tecnológica

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(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía refuerza su posicionamiento en España y avanza en nuevos modelos de talento digital e híbrido

Madrid, 28 de abril.- Catenon ha arrancado 2026 consolidando su senda de crecimiento rentable y reforzando su apuesta estratégica por la innovación. En el primer trimestre del ejercicio, la compañía ha registrado un incremento del 20% en ventas contratadas, un 8% más de cifra de negocio y un crecimiento del 1% en EBITDA, alcanzando los 1,1 millones de euros. En paralelo, la consultora ha elevado un 184% su inversión en tecnología para lanzar una nueva plataforma basada en IA.



En términos absolutos, el grupo ha alcanzado los 5,6 millones de euros en ventas contratadas y 4,1 millones de euros en cifra de negocios. El margen bruto también avanzó hasta los 4,07 millones de euros, reflejando la solidez operativa del grupo.



Estos resultados coinciden con un momento de transformación del mercado del talento, cada vez más marcado por la digitalización, donde la escasez de perfiles especializados y la irrupción de la inteligencia artificial, están redefiniendo la forma en la que empresas y profesionales se conectan.



Apuesta por IA y nuevos modelos de negocio

Uno de los hitos más relevantes del trimestre es el incremento del 184% en la inversión interanual destinada a desarrollo tecnológico, centrada en la creación de una nueva plataforma data-driven y AI-powered, basada en modelos avanzados de machine learning, analítica predictiva y agentes de inteligencia artificial, apoyada en los activos tecnológicos de su filial TalentHackers.



Estos desarrollos responden a un cambio estructural en el mercado laboral, donde la combinación entre talento humano y capacidades tecnológicas está dando lugar a nuevos modelos de organización más flexibles y globales, y servirán de base para nuevos negocios escalables que la compañía tiene en marcha.



"El fuerte incremento de la inversión en tecnología responde a una visión clara: el talento del futuro va a estar profundamente ligado a la capacidad de las organizaciones para integrar inteligencia artificial en sus procesos de decisión. Así mismo, una gestión correcta e inteligente del dato es vital en el impulso del talento, para encontrar a la persona correcta en cualquier parte del mundo y conseguir a los mejores especialistas por sectores más allá de nuestras fronteras. Somos verdaderamente eficaces en encontrar perfiles muy especializados y escasos, como en ayudar en la expansión internacional y agilizar procesos complejos tanto a nivel nacional como internacional. Desde nuestras 23 oficinas, gracias al desarrollo de plataformas tech propietarias, operamos en más de 100 países", indica Javier Ruiz de Azcárate, presidente de Catenon.



Crecimiento en todos los mercados

Según Catenon, España gana peso en la estrategia del grupo y el crecimiento internacional se mantiene rentable. En paralelo, la compañía continúa avanzando en su consolidación en España, dentro del proyecto 'Liderar España', con el objetivo de reforzar su presencia territorial y acompañar el crecimiento del tejido empresarial. Entre los planes previstos se incluyen nuevas aperturas en regiones como Andalucía y Levante, en línea con una estrategia orientada a impulsar el crecimiento orgánico en el mercado nacional.



A nivel internacional, Catenon mantiene su enfoque en un crecimiento rentable, basado en la generación de caja y en un modelo de expansión con riesgo controlado, apoyado en su tecnología propietaria de búsqueda global de talento.



"España sigue siendo un mercado clave dentro de nuestra estrategia, no solo por su potencial de crecimiento, sino también por su papel en la atracción y desarrollo de talento en un entorno cada vez más internacional", añade Javier Ruiz de Azcárate, presidente de Catenon.



Nuevos modelos de talento para un mercado cada vez más complejo

Dentro de ese proceso de evolución, la filial TalentHackers continúa desarrollando soluciones orientadas a mercados de talento escaso, especialmente en perfiles digitales y tecnológicos, donde la demanda supera a la oferta disponible.



En esta estrategia destaca el impulso de ByTask, una nueva plataforma orientada a conectar talento "100% agéntico" con talento analógico mediante arquitecturas híbridas de inteligencia artificial, creando nuevas dinámicas de productividad y colaboración entre personas y sistemas inteligentes. El primer vertical de esta solución se encuentra actualmente en fase de pruebas.



"Estamos avanzando hacia modelos de talento mucho más híbridos, donde conviven capacidades humanas y tecnológicas, y donde el dato y la inteligencia artificial permiten responder a la creciente complejidad del mercado laboral", concluye Ruiz de Azcárate.



Posicionamiento reforzado

Los resultados del primer trimestre confirman la capacidad de Catenon para combinar crecimiento rentable, expansión estratégica e innovación tecnológica en un momento clave para la transformación del mercado global del talento. Con una estructura financiera robusta y nuevos motores de crecimiento basados en IA, la compañía se posiciona para acelerar su desarrollo durante 2026.



Emisor: Catenon

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