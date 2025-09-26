C&B Señor amplía su oferta con máquinas vending personalizadas para eventos corporativos y sociales

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La automatización inteligente de servicios ha dejado de ser exclusiva de oficinas o centros de trabajo. Hoy, la versatilidad y el impacto visual de las máquinas expendedoras se han convertido en herramientas clave dentro del marketing experiencial y la comunicación corporativa.

En esta línea de innovación, C&B Señor, empresa especializada en soluciones de vending personalizadas en Madrid, suma un nuevo servicio pensado específicamente para el ámbito de los eventos. La compañía incorpora máquinas vending adaptadas a campañas promocionales, acciones de concienciación, lanzamientos de producto y entornos feriales con diseños únicos y funcionalidades ajustadas a cada ocasión.

Un servicio diseñado para la activación de marca

Además de cubrir las necesidades de uso cotidiano, C&B Señor ha desarrollado un servicio de máquinas vending personalizadas para eventos que ofrece a las marcas una solución diferenciadora. Entre los encargos realizados se encuentran dispositivos diseñados para distribuir obsequios en eventos corporativos como los organizados por Google Pixel o Laboratorios Vichy, integrando sistemas de canje mediante tarjetas NFC o TPV y vinilado completo con identidad visual.

Las opciones van más allá del diseño exterior. Estas máquinas permiten adaptar el sistema operativo, la capacidad de almacenamiento y la interfaz de usuario según el tipo de acción. Por ejemplo, en campañas publicitarias como la de Biotherm, se priorizó la sencillez de uso y la entrega fluida de productos promocionales. En otros casos, como la colaboración con la marca Beefeater para un lanzamiento especial, se incorporaron elementos visuales y formatos disruptivos para reforzar el vínculo entre producto, espacio y experiencia.

El equipo técnico de C&B Señor se encarga tanto del montaje como del seguimiento diario cuando el evento lo requiere, garantizando la correcta reposición de unidades y el buen funcionamiento del sistema. Todo ello se ofrece como un servicio complementario a su actividad principal, sin perder de vista la excelencia técnica, la atención continua y la personalización como señas de identidad.

Una solución adaptable para ferias, ONG y marcas de consumo

El servicio de máquinas vending personalizadas en Madrid abarca múltiples formatos, desde acciones solidarias —como las desarrolladas con la AECC en centros comerciales— hasta iniciativas dentro de festivales, discotecas o stands promocionales. El enfoque modular permite integrar desde productos de cosmética hasta merchandising, adaptándose a las necesidades logísticas, estéticas y operativas de cada cliente.

Esta propuesta se suma a la amplia trayectoria de C&B Señor en la Comunidad de Madrid, donde ya opera más de 2.700 dispositivos activos. Con este nuevo servicio, la empresa refuerza su capacidad para aportar valor no solo a través de la eficiencia operativa, sino también desde una perspectiva de innovación, imagen de marca y estrategia publicitaria.

Contacto

Emisor: C&B Señor

Contacto: C&B Señor

Número de contacto: 689244621