El CEO de Datavault AI presentará el "Sistema operativo para activos tokenizados" en XRP Seoul 2026

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(Información remitida por la empresa firmante)

Pensilvania, 02 de octubre de 2026.- La sesión presentará el primer token conmemorativo oficial de XRP Seoul, impulsado por la tecnología de conversión de tonos en tokens ADIO, y mostrará un sistema unificado de valoración, acreditación y metadatos verificados para activos del mundo real

Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ:DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), ha anunciado hoy que Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI, presentará "Operating System for Tokenized Assets" ("Sistema operativo para activos tokenizados") en XRP Seoul 2026 el 3 de octubre de 2026 a las 15:05 KST en el Grand Hyatt Seoul de Seúl, Corea del Sur. Durante la sesión, Bradley explicará por qué la valoración, la acreditación y los metadatos verificados deben formar parte de una única capa operativa subyacente a cada activo del mundo real y cómo las tecnologías DataValue, DataScore e Information Data Exchange de la Compañía realizan estas funciones en una única secuencia por debajo del punto de emisión.



"La tokenización se trata como un problema de emisión cuando, en realidad, es un problema de datos, y Information Data Exchange existe para resolver primero el problema de los datos", afirmó Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI. "En Seúl, mostraremos a la comunidad de XRP Ledger por qué la valoración, la acreditación y los metadatos verificados tienen que residir en una única capa operativa subyacente al activo y cómo nuestra plataforma ejecuta actualmente esa secuencia".



Bradley también participará en el panel "How Traditional Finance Is Embracing Tokenization" ("Cómo las finanzas tradicionales están adoptando la tokenización") a las 17:40 KST. Datavault AI contará con un espacio de exposición en la conferencia y desplegará su tecnología ADIO de transmisión acústica de datos tanto en su estand como desde el escenario principal, donde los tonos de audio ADIO dirigirán los dispositivos móviles de los asistentes a experiencias de registro y obsequios.



La participación de la Compañía se produce tras sus apariciones en XRP Tokyo 2026 y XRP Seoul 2025 y refleja su continuo interés por ampliar su presencia y desarrollar su base de clientes en la región de Asia-Pacífico.



Por otra parte, Datavault AI distribuirá entre los asistentes a XRP Seoul 2026 el primer XRP Seoul 2026 Limited Edition Collectible Token, un token digital conmemorativo acuñado en XRP Ledger. El token está destinado exclusivamente a servir como objeto de colección digital conmemorativo para los asistentes a la conferencia y presenta un diseño 3D personalizado creado para el evento. Tras la ponencia principal de Bradley, los asistentes podrán reclamar el token a través de la aplicación web ADIO, que les dirigirá para registrarse o iniciar sesión en la plataforma de Datavault AI, donde el token se entregará en su cuenta.



"Este es un hito histórico para XRP Seoul. Estamos encantados de asociarnos con Datavault AI para ofrecer a nuestros asistentes el primer objeto de colección conmemorativo de XRP Seoul: un recuerdo digital único que marca un momento que nuestra comunidad global recordará durante muchos años", afirmó Ben Ko, cofundador de XRPL Korea.



Acerca de XRP Seoul 2026

XRP Seoul 2026 es una conferencia mundial centrada en el ecosistema XRP Ledger, la adopción institucional de blockchain y los casos de uso de activos del mundo real en la cadena de bloques. Organizado por XRPL Korea y con Ripple como patrocinador principal, el evento tendrá lugar el 3 de octubre de 2026 en el Grand Hyatt Seoul.



Acerca de Datavault AI

Datavault AI™ (NASDAQ:DVLT) está a la vanguardia de las experiencias de datos basadas en IA y de la valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la Compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo a través de sus divisiones Acoustic Sciences y Data Sciences.



La división Acoustic Sciences de Datavault AI cuenta con las tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, así como con tecnologías fundamentales pioneras en el sector para la transmisión inalámbrica de sonido espacial y multicanal de alta definición, con propiedad intelectual que abarca la temporización y sincronización del audio y la cancelación de interferencias multicanal. La división Data Sciences aprovecha el potencial de Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción, valoración y monetización segura de datos experienciales.



La plataforma de Datavault AI presta servicio a múltiples sectores, entre ellos la concesión de licencias de software de computación de alto rendimiento para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, tecnología financiera, sector inmobiliario, atención sanitaria, energía y otros. Information Data Exchange permite crear gemelos digitales y conceder licencias sobre el nombre, la imagen y la semejanza mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real con metadatos inmutables, fomentando una IA responsable y fiable. El conjunto de tecnologías de la Compañía es totalmente personalizable y ofrece automatización basada en IA y aprendizaje automático, integración con terceros, análisis y datos detallados, automatización de marketing y supervisión publicitaria.



La Compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Para obtener más información sobre Datavault AI, visitar https://dvlt.ai .



Declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa contiene "declaraciones prospectivas" (en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, en su versión modificada, y de otras leyes en materia de valores) relativas a Datavault AI Inc. y al sector. Estas declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las relativas a acontecimientos futuros; la creación prevista de un token digital conmemorativo acuñado en XRP Ledger y su distribución entre los asistentes a XRP Seoul 2026 a través de la aplicación web ADIO y la plataforma de Datavault AI; la presentación prevista del CEO de la Compañía en XRP Seoul 2026 y los planteamientos que se expondrán en ella; las capacidades descritas de las tecnologías DataValue, DataScore e Information Data Exchange de la Compañía y su aplicación a la tokenización de activos del mundo real; la presencia prevista de la Compañía como expositor; el despliegue previsto de la tecnología de transmisión acústica de datos ADIO en su estand y desde el escenario principal; y las relaciones comerciales y oportunidades de desarrollo de clientes previstas como resultado de la expansión de la Compañía en Asia-Pacífico, se basan necesariamente en estimaciones y supuestos que, aunque la Compañía y su dirección consideran razonables, son inherentemente inciertos.





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