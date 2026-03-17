El CEO de Sauce Labs dice que la industria del software de calidad se ha "construido mal" durante 20 años

Sauce AI for Test Authoring ya está disponible - Sauce Labs

(Información remitida por la empresa firmante)

El lanzamiento de Sauce AI for Test Authoring aborda la parte más laboriosa del 22 % de los presupuestos de TI destinados a aseguramiento de calidad, al trasladar a los equipos de ingeniería de escribir casos de prueba a especificar la intención del negocio, que la plataforma convierte de forma autónoma en suites de prueba auto-mejorables

Madrid, 17 de marzo de 2026.- Sauce Labs Inc., la plataforma de automatización de pruebas de ciclo completo más grande del mundo, anunció hoy la disponibilidad general de Sauce AI for Test Authoring, un agente de IA que traduce la intención del negocio en suites de prueba ejecutables independientes del framework que se pueden ejecutar al instante en las nubes de dispositivos virtuales y reales de Sauce Labs.



Este lanzamiento introduce un nuevo paradigma para DevOps: Pruebas Basadas en Intención, diseñado para cerrar la "Brecha de Velocidad y Calidad", la distancia creciente entre la rapidez con que la IA genera código y la lentitud con que los equipos pueden validarlo para obtener calidad a nivel empresarial.



La creación de pruebas de alta calidad es uno de los cuellos de botella más persistentes del desarrollo de software. Los desarrolladores dedican más del 30 % de su tiempo a escribir y mantener suites de prueba, mientras que miembros del equipo no técnicos, analistas de negocio, gerentes de producto y testers manuales con profundo conocimiento del dominio permanecen completamente excluidos de la automatización debido a la experiencia en codificación requerida.



Disrumpiendo los 1 billón de dólares en gasto de aseguramiento de calidad e ingeniería

Hoy, las empresas Fortune 2000 dedican entre el 22 % y 25 % de sus presupuestos de TI totales a Aseguramiento de Calidad e Ingeniería, representando más de 1 billón de dólares en gasto anual agregado en TI empresarial a nivel global. A medida que estas empresas adoptan GenAI para entregar código hasta 10 veces más rápido que su velocidad histórica, enfrentan varios desafíos clave:



• Velocidad de creación de pruebas y aseguramiento de calidad: 89 % de los CIOs reportan que la "Velocidad de creación de pruebas" es ahora el principal obstáculo para la entrega impulsada por IA.



• Déficit de cobertura: la cobertura de pruebas automatizadas para recorridos complejos generalmente se estanca por debajo del 35 %.



• Trampa de mantenimiento: los equipos dedican el 40 % de sus horas de trabajo a corregir pruebas "flaky" o mantener scripts heredados.



"La IA puede generar millones de líneas de código en minutos", dijo el Dr. Prince Kohli, CEO de Sauce Labs. "La pregunta para las empresas es: ¿pueden verificarlo y confiar en él con su negocio? Estamos resolviendo este problema de manera permanente".



Reinventando para la era de la IA: Pruebas Basadas en Intención

Hoy, Sauce Labs está reinventando el futuro de la automatización de pruebas con Pruebas Basadas en Intención que reemplazan los scripts frágiles y codificados a mano por suites de prueba autónomas y auto-mejorables.



Sauce AI for Test Authoring entiende automáticamente el comportamiento previsto de la aplicación al escanear el flujo de trabajo de la aplicación o interpretar especificaciones escritas por gerentes de producto o diseños de herramientas como Figma. Además, permite que ingenieros, desarrolladores de aplicaciones y gerentes de producto describan el comportamiento de la aplicación en lenguaje natural. La plataforma luego genera de manera autónoma suites de prueba completas y ejecutables para web, Android e iOS, con la opción de ejecutarlas en Sauce Labs Test Cloud, e informa automáticamente los resultados, incluyendo insights sobre dónde mirar y qué corregir. Las capacidades clave incluyen:



• Generación de casos de prueba automatizados 90 %+ más rápida: creando pruebas en tiempo real a partir de especificaciones de producto.



• Scripts de prueba resilientes y estables: pruebas independientes del framework diseñadas para adaptarse a cambios en la aplicación, con menos fallos "flaky" y menor sobrecarga de mantenimiento.



• Cobertura automática 99 %+: eliminando "puntos ciegos" en el recorrido del usuario.



• Revisión y edición integradas: asegurando supervisión humana y control sobre las pruebas generadas por IA, permitiendo validar, refinar y mantener la fiabilidad.



• Bucle de aprendizaje autónomo: retroalimentación continua que mejora la precisión de las pruebas.



El foso de datos: experiencia profunda en pruebas específicas de dominio

Sauce AI for Test Authoring supera a la IA general con una comprensión superior del flujo de trabajo de la aplicación y la intención del usuario, generando pruebas estables independientes de SO y dispositivo. Impulsado por el conjunto de datos propietario más robusto de la industria, 8.700 millones de ejecuciones de prueba del mundo real, este "Foso de Datos" permite un análisis de causa raíz un 41 % más rápido que los LLMs de propósito general. Confiado por el 80 % de las diez principales instituciones financieras del mundo, Sauce Labs ofrece capacidades de plataforma a nivel empresarial para entornos de software complejos.



"Configurar pruebas móviles es tradicionalmente doloroso y puede tomar días o semanas. La capacidad no-code de Sauce AI for Test Authoring le da a nuestro equipo algo que simplemente no podían hacer antes. Convierte un cuello de botella importante en un proceso automatizado que cualquiera puede manejar", dijo un director de Ingeniería de una empresa farmacéutica Fortune 500 participante en el programa de acceso temprano de Sauce AI for Test Authoring.



Disponibilidad

Sauce AI for Test Authoring está disponible ahora para clientes empresariales. Para aprender cómo recuperar el presupuesto de TI y unirse a la era de las Pruebas Basadas en Intención, visitar https://saucelabs.com/solutions/ai



Acerca de Sauce Labs

Sauce Labs es la plataforma de automatización de pruebas de ciclo completo más grande del mundo y la compañía detrás de Selenium. Confiada por el 80 % de las diez principales instituciones financieras del mundo y más de 300.000 usuarios empresariales, Sauce Labs proporciona la única plataforma de IA capaz de convertir la intención del negocio en pruebas autónomas y aseguramiento de calidad. Con un conjunto de datos propietario de 8.700 millones de ejecuciones de prueba, Sauce Labs permite a las empresas Fortune 2000 cerrar la brecha entre la generación de código impulsada por IA y la calidad de software a nivel empresarial. Más información en saucelabs.com.

Contacto

Emisor: Sauce Labs

Nombre contacto: Justin Mauldin

Descripción contacto: Salient PR

Teléfono de contacto: 737-234-0936