CEWE lanza CEWE Foto Carnet, una aplicación para obtener fotos de carnet desde casa

La aplicación, disponible ya para su descarga, analiza y garantiza que la imagen cumpla los requisitos oficiales para documentos biométricos como DNI o pasaporte

Madrid, 13 de marzo de 2026.- CEWE, empresa líder en impresión fotográfica eco-responsable en Europa, lanza al mercado CEWE Foto Carnet, una aplicación que permite hacerse fotos de carnet desde un dispositivo móvil. Gracias a su tecnología basada en IA, la app analiza la foto y confirma si es válida para la documentación seleccionada (DNI, carnet de conducir, tarjeta de transporte o carnet universitario, entre otros).



Con este lanzamiento, CEWE refuerza su estrategia de digitalización y ofrece un servicio pensado para aquellos usuarios que busquen rapidez y comodidad. También para aquellos que sean más indecisos a la hora de elegir una foto, ya que la aplicación permite hacer tantas fotos como el usuario desee y elegir la que más le guste. Las imágenes pueden ser tomadas directamente desde la app, siguiendo los pasos y consejos para cumplir con los requisitos de cada documento, o seleccionadas desde la galería. Es decir, se puede elegir una foto ya hecha, a la que se le incluye el fondo blanco para que sea válida.



Una de las principales ventajas de la app CEWE Foto Carnet es que es compatible con documentos oficiales. La tecnología que lleva integrada analiza la foto elegida por el usuario y garantiza la aceptación oficial de las fotografías biométricas, es decir, aquellas que deben ser aprobadas por las autoridades para documentos como DNI, pasaporte o carnet de conducir.



Asimismo, la aplicación permite gestionar fotografías que se requieren para otro tipo de carnets que no requieren requisitos biométricos, como carnets de estudiantes, tarjetas de transporte o para centros deportivos. Ambos servicios están claramente diferenciados, evitando cualquier confusión por parte del usuario.



CEWE Foto Carnet es una aplicación completamente gratuita. El cliente únicamente paga por el servicio de obtención de las fotografías, en formato físico desde 5,95 €, que se puede realizar en los quioscos CEWE disponibles en tiendas asociadas como Fnac y Alcampo, entre otros. Para la impresión, la aplicación genera un código QR que se debe escanear en el quiosco. También se ofrece la posibilidad de guardarla en formato digital mediante un pago online con un coste de 3,95 €.



La aplicación es compatible con Android e iOS y puede descargarse en las principales plataformas, como Google Play y App Store.



Para más información: https://www.cewe.es/imprimir-fotos/app-foto-carnet-cewe.html

