Changan impulsa su expansión en Europa con tecnologías y productos diversos en IAA Mobility 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Munich, 10 de septiembre de 2025.-

En un paso decisivo hacia la consolidación de su presencia internacional, Changan desembarca con fuerza en el IAA Mobility 2025 de Múnich

Changan presentó sus marcas CHANGAN DEEPAL y AVATR el lunes durante la feria IAA Mobility 2025. Bajo el lema 'Changan: Compartiendo el Futuro', la compañía dio a conocer sus más recientes avances en electrificación y tecnologías inteligentes, distribuidos en tres áreas temáticas dentro de su stand de exhibición.



La firma mostró diversos modelos dirigidos al público europeo, entre ellos los CHANGAN DEEPAL S05, S07, y los AVATR 06, 07 y 012, así como el lanzamiento del primer prototipo conceptual de AVATR: el Xpectra. La exposición también incluyó tecnologías de vanguardia como la batería de estado sólido Golden Shield, el motor híbrido dedicado New BlueCore HE1.5NA, el sistema de propulsión eléctrica New BlueCore, y el sistema de conducción inteligente SDA Pilot. Todas estas innovaciones, que marcan un avance significativo en la industria, generaron un alto nivel de interés entre los asistentes, expertos del sector y medios de comunicación.



Además de presentar sus nuevos modelos y desarrollos tecnológicos, Changan reafirmó su compromiso a largo plazo con el mercado europeo. "En Europa, para Europa" resume su postura y determinación. Changan está plenamente comprometida con un crecimiento sostenible y una integración profunda a nivel local", afirmó Zhao Fei, Director General del Grupo Automotriz China Changan.



Con más de dos décadas de presencia en Europa —incluyendo centros de I+D en el Reino Unido, Italia y Alemania—, Changan cuenta con la capacidad de desarrollar productos adaptados a las necesidades específicas de los consumidores europeos. La gama de productos de Changan para Europa incluirá tanto vehículos 100 % eléctricos (BEV) como híbridos enchufables (PHEV), destacando los modelos CHANGAN DEEPAL S07 y S05 como los primeros BEV que ingresan al mercado europeo.



Con más de 150 adaptaciones específicas para la región y habiendo obtenido la máxima calificación de seguridad —5 estrellas— en el programa Euro NCAP, el S07 ya ha sido lanzado en Noruega y Alemania, y está previsto su próximo lanzamiento en el Reino Unido. Por su parte, el CHANGAN DEEPAL S05, uno de los modelos estratégicos de la marca para consolidar su éxito en Europa, realizó su debut oficial en el continente durante la feria IAA Mobility 2025.



Desde la creación de su Centro de Diseño de Turín en 2001 hasta su destacada participación en el Salón del Automóvil de Múnich 2025, Changan ha evolucionado de forma constante, posicionándose como líder gracias a la innovación tecnológica continua y a su expansión sostenida en los mercados internacionales. En el marco de su acelerada estrategia de globalización, Changan continúa avanzando con la electrificación y las tecnologías inteligentes como pilares fundamentales, con el objetivo de consolidarse como una empresa automotriz de clase mundial y altamente competitiva.







Emisor: Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

Nombre contacto: Global PR team

Teléfono de contacto: 259-6440



