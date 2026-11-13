Chile como mercado solvente para el establecimiento de inversiones españolas en Latam - IBOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre.- Chile continúa despertando el interés de las empresas españolas que buscan ampliar su actividad en Latinoamérica. La combinación de oportunidades de inversión, proyectos estratégicos y relaciones comerciales con España está impulsando nuevas iniciativas empresariales. Sin embargo, establecer una filial exige conocer el funcionamiento del mercado local, sus obligaciones administrativas y los procedimientos necesarios para operar. En ese proceso intervienen compañías especializadas como IBOS, dedicada a facilitar la implantación de empresas extranjeras en territorio chileno.

El atractivo del país encuentra respaldo en las cifras. Según datos revisados por el Banco Central de Chile y publicados por InvestChile, la inversión extranjera directa alcanzó los 14.513 millones de dólares en 2025, un 10,8% más que el año anterior. Una evolución que refleja la continuidad del interés internacional por desarrollar actividad económica en el país.

Chile, un mercado con oportunidades para las empresas españolas

La energía, la minería, las infraestructuras y los servicios tecnológicos figuran entre los sectores que concentran importantes proyectos internacionales. Al cierre de 2025, InvestChile gestionaba una cartera de 463 proyectos por valor de 65.689 millones de dólares, de los cuales 3.432 millones correspondían a iniciativas de origen español. Se trata de inversiones en distintas fases de desarrollo, no de capital íntegramente ejecutado.

El interés también se manifiesta en encuentros institucionales. En septiembre de 2026, Madrid acogió una jornada organizada por InvestChile y entidades vinculadas a las relaciones económicas bilaterales, con la participación de más de 80 representantes empresariales españoles. La reunión abordó oportunidades relacionadas especialmente con energía e infraestructuras.

Para las compañías que contemplan establecerse en Chile, identificar oportunidades constituye solamente el primer paso. La constitución de sociedades, la representación legal, la fiscalidad y las relaciones laborales requieren decisiones adaptadas a la normativa local.

IBOS y los desafíos de establecer una filial en Chile

Fundada en 2012 y con sede en Santiago, IBOS, asociados a la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile, en desarrolla su actividad alrededor de la implantación de empresas extranjeras. Según su información corporativa, trabaja en la creación de sociedades, representación legal, administración y asesoramiento contable, laboral y fiscal. También aborda la orientación y tramitación de visas para trabajadores desplazados al país.

Esta última cuestión adquiere importancia cuando una empresa española necesita trasladar directivos o profesionales para poner en marcha su filial. La situación migratoria, las autorizaciones correspondientes y las obligaciones laborales deben analizarse antes del desplazamiento, evitando confundir la apertura empresarial con el derecho automático a trabajar en Chile.

La expansión internacional implica, además, evaluar costes, demanda, competencia y capacidad operativa. El crecimiento de la inversión extranjera no garantiza por sí mismo la rentabilidad de cada proyecto.

Para las empresas españolas, Chile representa una alternativa de internacionalización que exige combinar oportunidades comerciales con planificación jurídica y conocimiento del mercado. La diferencia entre identificar un destino atractivo y construir una actividad sostenible reside, en buena medida, en cómo se prepara esa implantación.

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