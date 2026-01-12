CHiQ: nombrada una de las "10 mejores marcas mundiales para hogares inteligentes 2025-2026" en CES

(Información remitida por la empresa firmante)

El premio reconoce la innovación de CHiQ en electrodomésticos inteligentes, su enfoque en la experiencia del usuario y su creciente presencia internacional

Las Vegas, 12 de enero.- El 7 de enero —fecha local—, CHiQ fue galardonada con el premio "2025-2026 Global Smart Home Brands Top 10" en CES 2026, celebrada en Las Vegas. Este galardón pone de relieve el continuo progreso de CHiQ en la innovación para hogares inteligentes y su compromiso con la mejora de la experiencia de los usuarios.



Siendo una de las exposiciones tecnológicas más grandes e influyentes del mundo, CES reúne a las principales empresas tecnológicas y expertos del sector de todo el mundo. El premio reconoce a las marcas basándose en la innovación tecnológica, la experiencia en relación al producto, la escalabilidad comercial y el impacto sectorial, ofreciendo información sobre las tendencias dentro de los mercados mundiales de hogares inteligentes y de electrónica de consumo.



El reconocimiento plasma el progreso constante de CHiQ en la innovación para hogares inteligentes y su creciente presencia en el contexto tecnológico internacional. Con un enfoque a largo plazo en los principales escenarios domésticos, CHiQ continúa desarrollando soluciones para hogares inteligentes en categorías clave —tales como televisores, frigoríficos, aires acondicionados y lavadoras—, integrando tecnología de IA, conectividad inteligente y diseño centrado en el ser humano.



El Sr. James Wu, director general del Centro de Comunicación de Marca Internacional de Changhong, señaló: "Hacerse con un puesto entre las '10 mejores marcas mundiales para hogares inteligentes 2025-2026' destaca el constante avance de CHiQ en la innovación para hogares inteligentes. Seguiremos aprovechando este impulso, desarrollando productos y servicios centrados en el usuario que permitan mejorar la vida cotidiana en los hogares de todo el mundo".



En CES 2026, CHiQ presentó una gama completa de electrodomésticos basados en IA, tales como televisores, aires acondicionados, frigoríficos y lavadoras. A través de la detección inteligente, la interacción natural y la coordinación en múltiples escenarios, los electrodomésticos IA de CHiQ aumentan la practicidad y el confort en la vida cotidiana. La exposición refleja la visión holística de esta marca para los hogares inteligentes, así como su profunda comprensión sistemática de las necesidades de los usuarios, despertando gran interés entre los visitantes internacionales y profesionales del sector.



Impulsada por la innovación basada en IA, CHiQ está llevando a cabo el desarrollo constante de un ecosistema de smart living global. Sus productos y servicios se extienden ahora por los principales mercados de Europa, Australia, el Sudeste Asiático y Latinoamérica, respaldados por una sólida red de canales globales y una base de usuarios en expansión. Con una estrategia coordinada tanto online como offline, la marca sigue ahondando en su compromiso con los consumidores de todo el mundo.



De cara al futuro, CHiQ acelerará su expansión global, conectando con más usuarios a través de productos juveniles e inteligentes y de experiencias sofisticadas. Con productos de alta calidad y servicios fiables, CHiQ tiene como objetivo explorar las posibilidades ilimitadas del smart living junto con los consumidores de todo el mundo.





Contacto

Nombre contacto: Yatim Zhong

Descripción contacto: Gestión de Medios Digitales en Changhong

Teléfono de contacto: (852) 31549741

