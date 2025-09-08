Christopher E. O'Brien nombrado presidente de General Holdings Limited

(Información remitida por la empresa firmante)

Dubai, 08 de septiembre de 2025.-

Veterano inversor inmobiliario con 1500 millones de dólares en transacciones en Asia dirigirá el consejo de administración

General Holdings Limited ha anunciado hoy el nombramiento de Christopher E. O'Brien como presidente del consejo de administración, aportando más de 20 años de experiencia en inversiones inmobiliarias internacionales y conocimientos jurídicos a la plataforma de inversión con sede en Dubái, con efecto a partir del 8 de noviembre de 2024. Aunque su nombramiento ha estado en vigor desde esa fecha, la empresa anuncia ahora oficialmente el cambio en la dirección.



O'Brien fundó Stonehenge Partners en 2009, gestionando cuentas separadas para inversores asiáticos que buscaban rendimientos de valor añadido en los mercados inmobiliarios de Estados Unidos y Japón. La empresa se expandió en 2014 para incluir inversiones principales y servicios de asesoramiento en Estados Unidos, Asia y Oriente Medio, prestando servicios a empresas privadas y oficinas familiares.



"La combinación única de conocimientos jurídicos, experiencia operativa en el sector inmobiliario y profundo conocimiento del mercado asiático que posee Chris lo sitúa en una posición ideal para guiar a nuestro consejo de administración en la creación de alianzas institucionales en múltiples geografías", afirmó Paul Scribner, director ejecutivo de General Holdings Limited.



Antes de Stonehenge, O'Brien ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo en New City Corporation, donde dirigió adquisiciones por valor de casi 550 millones de dólares en China y Corea del Sur. Anteriormente, ocupó el cargo de director general y codirector para Asia en Starwood Capital, donde supervisó adquisiciones por valor de 1000 millones de dólares y estableció una empresa conjunta de 250 millones de dólares con Nomura Real Estate Development.



O'Brien comenzó su carrera como socio gerente de la oficina de Tokio de Dorsey & Whitney LLP, donde prestaba asesoramiento sobre adquisiciones inmobiliarias, titulizaciones y préstamos morosos. Es licenciado por la Universidad de Fordham y tiene un título en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, y está habilitado para ejercer la abogacía en el estado de Nueva York.



Sobre General Holdings Limited

General Holdings Limited es una plataforma de inversión diversificada con sede en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) que opera en siete sectores verticales, entre los que se incluyen la tecnología financiera, el comercio de materias primas, la distribución de productos de consumo, la promoción inmobiliaria, la movilidad, la industria aeroespacial y el entretenimiento deportivo. La empresa aprovecha su experiencia regional y sus alianzas institucionales para crear valor en sectores de alto crecimiento en la región MENA y más allá.





Emisor: General Holdings Limited

Nombre contacto: Kelly Delp, CCO General Holdings Limited

Teléfono de contacto: 1 214 865-9083