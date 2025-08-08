Cinco errores tributarios comunes que pueden costarte caro, según el abogado Jhon Jairo Bustos

(Información remitida por la empresa firmante)

Cada año, miles de contribuyentes en Colombia cometen errores al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales, y la mayoría lo hace sin intención de evadir, sino por falta de información, mala asesoría o simples descuidos que terminan en sanciones, intereses o auditorías inesperadas. Para el abogado Jhon Jairo Bustos, especialista en derecho tributario, la prevención es la única forma real de proteger el patrimonio y cumplir con la ley sin sobresaltos. Desde su sitio web jhonbustos.com, ha identificado una serie de fallos comunes que, aunque parecen pequeños, pueden tener consecuencias económicas significativas.

Uno de los errores más frecuentes, según explica Jhon Jairo Bustos, es declarar tarde o fuera del plazo establecido. Aunque pueda parecer inofensivo, la DIAN impone sanciones automáticas por extemporaneidad que aumentan rápidamente, especialmente si el contribuyente tiene saldos a favor o debe pagar. Otro problema recurrente es no declarar ciertos ingresos por desconocimiento de su obligación, como los obtenidos por actividades independientes, ventas ocasionales o dividendos del exterior. En muchos casos, las personas asumen que ciertos montos “no cuentan”, cuando en realidad sí deben ser informados a la autoridad tributaria.

También es común que los contribuyentes apliquen deducciones o exenciones que no les corresponden, lo que suele ocurrir cuando se copian modelos de declaración ajenos o se confía ciegamente en plataformas automáticas sin un análisis técnico previo. Jhon Jairo Bustos señala que otro error grave es no respaldar con documentos válidos las cifras reportadas, lo que deja a las personas sin defensa en caso de requerimientos por parte de la DIAN. En su experiencia, incluso personas bien intencionadas han recibido sanciones por no poder justificar deducciones legítimas simplemente porque no guardaron la documentación correspondiente.

Por último, muchos contribuyentes olvidan actualizar su RUT o no informan cambios importantes en su actividad económica, lo cual genera inconsistencias entre la información que maneja la DIAN y la que el contribuyente presenta. Este tipo de descuidos técnicos pueden activar alertas en los sistemas de control fiscal, llevando a procesos de fiscalización innecesarios y desgastantes.

Frente a este panorama, Jhon Jairo Bustos insiste en que la mejor estrategia no es corregir, sino planear. Su propuesta desde jhonbustos.com es clara: brindar asesoría personalizada, preventiva y legalmente fundamentada para que cada persona natural o jurídica pueda declarar correctamente, aprovechar los beneficios que la ley permite y evitar errores que pueden salir muy caros. En un contexto donde la DIAN ha fortalecido su capacidad tecnológica y su alcance fiscalizador, actuar con criterio jurídico ya no es opcional: es una necesidad urgente para cualquier contribuyente que quiera estar tranquilo y bien respaldado.

