4 claves para migrar al cloud con IA agéntica sin disparar riesgo, tiempo y coste, según Mática

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de mayo de 2026.- Un cambio de enfoque integral, tareas adhoc para cada agente y validación humana, entre las principales claves

Las migraciones a cloud siguen siendo uno de los desafíos más complejos dentro de los procesos de modernización tecnológica. Múltiples sistemas, dependencias difíciles de identificar, decisiones arquitectónicas críticas y una elevada carga de trabajo manual forman parte del contexto al que se enfrentan. A esto se suma, además, la falta de documentación completa o actualizada, lo que incrementa el riesgo de fracaso, alarga los plazos y encarece los proyectos.



En este escenario, los sistemas multiagente empiezan a ganar protagonismo en la forma de abordar el desarrollo y las migraciones a cloud con mayor trazabilidad, menor esfuerzo manual y más capacidad de control. Sin embargo, para que una migración basada en IA agéntica sea realmente efectiva, es clave tener en cuenta los siguientes aspectos:



1. Un cambio en el enfoque integral: La migración debe gestionarse como un proceso orquestado, no como una suma de tareas aisladas. Una migración cloud no fracasa solo por la complejidad técnica, sino por la falta de coordinación entre análisis, diseño, ejecución y validación. La IA agéntica permite estructurar la transición como un proceso ordenado, trazable y progresivo, donde cada fase genera entregables y alimenta la siguiente sin perder contexto.



No es solo una migración, hace falta contexto y análisis profundo. Una migración a cloud no se basa solo en el movimiento de sistemas.



Antes de migrar, hay que entender de verdad qué existe y cómo se relaciona. Migrar no consiste solo en mover sistemas de un entorno a otro. El primer paso es analizar repositorios, pipelines, configuraciones, librerías, servicios conectados y flujos de datos para comprender cómo está construido el entorno actual. Este análisis permite descubrir dependencias ocultas, reducir el riesgo de roturas en producción e identificar oportunidades de mejora antes de definir la arquitectura de destino.



2. Tareas específicas para cada agente: El valor está en coordinar agentes especializados, no en usar una única IA genérica. La IA agéntica resulta especialmente eficaz cuando diferentes agentes especializados asumen funciones concretas dentro del proceso, como el análisis funcional, el diseño de arquitectura, la implementación, la revisión o la supervisión. La clave no es solo automatizar tareas, sino hacerlo con una lógica de colaboración entre agentes que replica la dinámica real de un equipo técnico.



3. Diseño basado en escalabilidad, resiliencia y costes: A partir de la plataforma que orquesta distintos agentes especializados, se define la estrategia de migración y se seleccionan los servicios cloud más adecuados. Este enfoque permite analizar de forma conjunta aspectos como la escalabilidad, la seguridad, la resiliencia o los costes, proponiendo una arquitectura coherente tanto con las necesidades técnicas como con los objetivos de negocio.



4. Automatización sí, pero validación humana continua también: Los sistemas de agentes de software especializado que replican roles habituales se coordinan como un equipo virtual, mano a mano con el talento humano. El cambio de percepción es clave, ya que la IA agéntica debe dejar de ser una herramienta y formar parte del equipo. No se sustituye al equipo experto, sino que los agentes automatizan tareas repetitivas y estructuradas, mientras que los profesionales se centran en la validación, la supervisión y la toma de decisiones críticas. El resultado no es menos control, sino un modelo de ejecución más robusto y trazable.



Santiago Ballestero, director comercial de Mática Partners, explica: "El enfoque desarrollado por Mática combina IA generativa y agentes especializados que permiten estructurar y acelerar migraciones cloud que, de otro modo, exigirían meses de análisis manual y un alto consumo de recursos expertos. Así se libera el equipo humano senior para que pueda centrarse en tareas de mayor valor como el control, la validación y la toma de decisiones".



"Además, señala Ballestero, nuestro modelo de sistema multiagente, Matix, ya se ha puesto en marcha tanto en proyectos de migración con clientes como en procesos internos y hemos comprobado que el esfuerzo manual se ha visto reducido en más de un 85% y se han reducido los costes de ejecución en más de un 50%".





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