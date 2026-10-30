Clínica Calvo de Mora impulsa la innovación en implantología y cirugía maxilofacial - CLÍNICA CALVO DE MORA

(Información remitida por la empresa firmante)

La evolución de la odontología moderna está estrechamente vinculada a la incorporación de tecnologías que permiten abordar tratamientos complejos con mayor precisión y planificación. La digitalización de los procedimientos clínicos y el desarrollo de técnicas quirúrgicas avanzadas están transformando la atención bucodental, especialmente en especialidades que requieren intervenciones altamente personalizadas. En esta línea, Clínica Calvo de Mora, situada en Madrid, desarrolla su actividad combinando experiencia médica, innovación tecnológica y un enfoque multidisciplinar especializado en implantología dental y cirugía maxilofacial.

Implantología dental avanzada y planificación digital para tratamientos personalizados

La implantología dental ha experimentado importantes avances gracias a la incorporación de herramientas digitales que facilitan el diagnóstico y la planificación de los procedimientos quirúrgicos. Estas tecnologías permiten estudiar detalladamente la anatomía del paciente, evaluar las condiciones óseas y diseñar estrategias adaptadas a las particularidades de cada caso.

Clínica Calvo de Mora integra estos recursos en sus tratamientos de rehabilitación oral, incluyendo intervenciones de especial complejidad en pacientes con insuficiencia ósea. La planificación digital tridimensional permite analizar previamente las estructuras anatómicas y determinar las alternativas terapéuticas más adecuadas, favoreciendo una mayor precisión durante las intervenciones.

Este enfoque combina conocimientos especializados en cirugía oral y maxilofacial con procedimientos odontológicos avanzados. La coordinación entre profesionales de distintas disciplinas facilita una valoración integral de cada situación clínica, teniendo en cuenta tanto los aspectos funcionales como los estéticos.

La incorporación de tecnología constituye así un elemento relevante para desarrollar tratamientos individualizados y optimizar las distintas fases del proceso asistencial.

Cirugía maxilofacial y atención multidisciplinar como pilares de especialización.

Más allá de la implantología dental, Clínica Calvo de Mora cuenta con una oferta asistencial que abarca cirugía maxilofacial, ortodoncia, periodoncia, endodoncia y estética dental y facial. Esta diversidad de especialidades permite abordar alteraciones que afectan a la estructura, funcionalidad y apariencia del complejo bucodental.

Entre sus áreas de intervención destaca la cirugía ortognática, orientada a corregir determinadas alteraciones mandibulares y deformidades dentofaciales que pueden repercutir en la mordida y el equilibrio facial.

La clínica también incorpora herramientas de diagnóstico y planificación digital, junto con procedimientos destinados a mejorar la personalización de la atención. Su trayectoria de más de 25 años constituye otro de los elementos que respaldan el desarrollo de su actividad médica en Madrid.

La integración de diferentes especialidades favorece una atención coordinada, especialmente importante en tratamientos que requieren combinar intervenciones quirúrgicas y rehabilitación odontológica.

La evolución tecnológica continuará desempeñando un papel destacado en la odontología y la cirugía maxilofacial. Clínica Calvo de Mora mantiene su orientación hacia la innovación y la especialización, con una propuesta asistencial centrada en la planificación individualizada y la integración de conocimientos médicos para responder a necesidades bucodentales cada vez más complejas.

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