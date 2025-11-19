La cocina tradicional andaluza da el salto al supermercado

Productos el Guiso apuesta por llevar sus platos preparados de receta tradicional a lineales de supermercados y tiendas especializadas

Madrid, 19 de noviembre de 2025.-

En plena era del “todo rápido”, del "listo en 3 minutos" y del sabor neutro disfrazado con etiquetas verdes, una empresa cordobesa lleva años haciendo justo lo contrario: cocinar como se ha hecho siempre, pero con un formato que entra directamente al carro del súper.

La propuesta de Productos El Guiso es tan sencilla como directa: platos tradicionales andaluces, preparados con ingredientes de calidad, que solo tienes que calentar y servir. Sin colorantes, sin aditivos innecesarios ni sabor a plástico.

“Producto bueno y fuego lento. Nada más”

El rabo de toro estofado al estilo cordobés, la codorniz desmigada en salsa, el pisto con AOVE, la perdiz entera… Son recetas que han estado toda la vida en las casas, pero que ahora puedes encontrar en tu supermercado, listas para comer sin perder media tarde entre ollas. “No queremos maquillar lo que hacemos. Esto no es alta cocina, ni falta que hace. Es cocina casera, bien hecha, con producto bueno y fuego lento. Nada más”, explica Raúl Cruz, CEO de Productos El Guiso.

Uno de los mejores vinagres del mundo

Pero si hay un producto que ha puesto su nombre en el mapa más allá de Andalucía, ese es el vinagre “Puro y Duro”, elaborado con vino de Montilla-Moriles y envejecido en barrica. Fue elegido mejor vinagre del mundo en una cata a ciegas del certamen internacional VINAVIN, por delante de grandes bodegas y productores europeos.

El objetivo es que el sabor de siempre llegue donde antes no podía: al piso de un universitario, al microondas de una oficina o a la mesa de alguien que no tiene tiempo, pero no quiere comer cualquier cosa.

¿La realidad? Hace lo que dicen: cocina de verdad, con sabor de toda la vida, y lista para comer. Actualmente, los productos de El Guiso están disponibles en tiendas especializadas, en su web y en cadenas de supermercados, donde forman parte del creciente espacio que los consumidores dedican a productos que combinan comodidad y sabor real. Se puede consultar el catálogo de productos en elguiso.es

