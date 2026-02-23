Colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas en ejercicio conjunto de autonomía de GA-ASI y USAF

Ejercicio conjunto de autonomía de GA-ASI y USAF - General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

La prueba, realizada desde la Base Aérea de Edwards, validó la integración de software autónomo avanzado y enlace de datos táctico para coordinar en tiempo real un F-22 Raptor tripulado y un MQ-20 Avenger no tripulado en una misión con participación operativa en vivo

Madrid, 23 de febrero de 2026.- En colaboración con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) llevó a cabo su última demostración realizando una misión autónoma desde la Base Aérea de Edwards, en el sur de California, utilizando su reactor no tripulado MQ-20 Avenger y un F-22 Raptor equipado con el software de autonomía de referencia más reciente del gobierno. La prueba, que mostró la colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas (Manned-Unmanned Teaming) entre el F-22 y el MQ-20, aprovechó la autonomía y el enlace de datos táctico para permitir la coordinación entre ambas plataformas.



La misión incluyó una interacción operativa en vivo entre el MQ-20 y el F-22 como aeronave de mando, pilotada por un piloto humano a bordo, destacando la capacidad de recibir y ejecutar comandos de colaboración.



"Agradecemos la ejecución impecable de esta misión utilizando los sistemas autónomos avanzados del gobierno", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "Esta demostración incluyó la integración de elementos de misión y la capacidad de la autonomía para utilizar sensores a bordo para tomar decisiones independientes y ejecutar comandos procedentes del F-22".



La demostración puso de relieve la colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas y la rápida integración de software entre el MQ-20 y el F-22, así como el uso de un enlace de datos táctico para la comunicación y coordinación entre plataformas militares. El MQ-20 intercambió mensajes con éxito con el F-22, y este pudo enviar comandos de autonomía al MQ-20 a través de la interfaz Autonodyne Bashi Pilot Vehicle Interface (PVI), dirigiendo al MQ-20 para ejecutar maniobras tácticas, ajustar puntos de ruta y realizar misiones de Patrulla Aérea de Combate (CAP) y tareas de enfrentamiento a amenazas aéreas.



Esta demostración resaltó el potencial de las aeronaves colaborativas de combate (CCA) para actuar como multiplicadores de fuerza de plataformas tripuladas, facilitando la cooperación entre sistemas autónomos y pilotos humanos. El reactor no tripulado MQ-20 Avenger de GA-ASI ha actuado como CCA sustituto durante más de cinco años, tanto antes como después de la llegada de las aeronaves específicamente diseñadas por GA-ASI, XQ-67A y YFQ-42A.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la línea Predator de UAS ha operado durante más de 30 años e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger, MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian, XQ-67A y YFQ-42A. La empresa se dedica a proporcionar soluciones multimisión de larga duración que ofrecen conocimiento situacional persistente y capacidad de ataque rápido.



Para más información, visitar www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.

Contacto

Emisor: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Nombre contacto: Relaciones con Medios

Descripción contacto: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Teléfono de contacto: (858) 524-8101