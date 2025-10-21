Comunicado de los antiguos empleados de CNAT: Cierre de la central nuclear de Almaraz

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre de 2025.

Los antiguos empleados de las centrales nucleares de Almaraz y Trillo, que actualmente están jubilados, están viviendo con preocupación el cierre inminente de la central nuclear de Almaraz y, aunque en la actualidad forman parte de las clases pasivas, no quieren permanecer impasibles: son y se sienten ciudadanos activos. No nos mueve ningún interés económico, tan solo un profundo conocimiento de la central nuclear por haber desarrollado toda nuestra vida profesional en ella durante más de treinta a cuarenta años. Estos son los motivos que nos mueven a hacer público el siguiente comunicado:

La central nuclear de Almaraz (CNA) lejos de ser la primera central que está previsto cerrar debería ser la última, por estar situada en la Zona Suroeste (Extremadura y Andalucía) que de acuerdo con el informe de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (ENTSO.-e, por sus siglas en inglés) fue la zona donde se iniciaron las perturbaciones de tensión que terminaron colapsando la red eléctrica. Según el informe de la Universidad de Comillas, en dicha zona hay una baja generación síncrona y el valor calculado de inercia en las zonas centro y sur está por debajo de las recomendaciones de ENTSO-e. Por lo tanto, CNA ayudaría a dar estabilidad a la red allí donde más se necesita.

Después del apagón del 28 de abril Red Eléctrica ha tomado una serie de medidas para reforzar la estabilidad de la red. Sin embargo, a pesar de estas medidas, en estos días se están produciendo perturbaciones de tensión preocupantes, que han obligado a Red Eléctrica a tomar nuevas medidas con carácter de urgencia.

La estabilidad de la red eléctrica nacional es una cuestión prioritaria para todos. Es una cuestión de Estado. Prescindir ahora de los grupos que pueden dar estabilidad al sistema sería una grave irresponsabilidad.

Cuando en marzo de 2019 el Gobierno y las empresas propietarias establecieron un calendario de cierre no se conocían estos hechos. Adicionalmente, en los últimos años se ha observado un repunte de la energía nuclear a escala mundial. Cerrar ahora las centrales nucleares españolas sería ir a contracorriente.

Ha llegado el momento oportuno de que se vuelvan a reunir las Empresas Propietarias y el Gobierno y reflexionen a la luz de los nuevos acontecimientos.

Al parecer, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ( MITECO) está abierto a reconsiderar la prolongación de la vida de las centrales nucleares si se cumplen tres condiciones: a) Que se garantice la seguridad de la central, b) Que sirva para asegurar la seguridad del suministro eléctrico y c) Que no implique una subida de la luz.

Respecto de la condición a) es sabido que la central nuclear de Almaraz es una de las mejores consideradas por la Organización Internacional de Energía Atómica con sede en Viena (OIEA) y por la Organización Mundial de Operadores Nucleares (WANO, con las siglas en inglés) a nivel mundial, desde el punto de vista de la seguridad de la propia instalación y de sus trabajadores, después de una trayectoria de más de cuarenta años de funcionamiento. La profesionalidad de su actual plantilla y la vigilancia permanente por parte del Consejo de Seguridad Nuclear son garantías adicionales de su seguridad.

La condición b) es precisamente el argumento principal de este escrito, desarrollado anteriormente.

No obstante, conviene recordar que la central nuclear de Almaraz es la instalación que más energía eléctrica ha producido en la historia de España, tiene todos los récords a ese respecto y además con factores de disponibilidad (tiempo conectado a la red frente al tiempo total transcurrido) de sus dos Unidades por encima del 90%. Parece difícil conseguir de otra instalación una garantía mejor para la seguridad del suministro.

En cuanto a la condición c) hay que decir que, de acuerdo con los costes de la energía nuclear presentados públicamente por Endesa el 26 de abril de 2023 en la Real Academia de Ingeniería, se puede afirmar que el coste de las CC.NN. españolas (47,0 €/MWh) es inferior al de las centrales nucleares francesas (48,4 €/MWh), salvo por las cargas fiscales y parafiscales estimadas en 16,2 €/MWh. Es de justicia que estas cargas se reduzcan, incluso se eliminen.

No se pide ninguna ventaja para las CC.NN. lo que se pide es que no se las penalice vía impuestos, cuando se subvencionan a otras fuentes de energías con primas desmesuradas, que han dado origen a numeroso laudos arbitrales internacionales que está perdiendo el Reino de España, cuya cuantía asciende a 1.750 millones de euros, si bien el valor final está aún por determinar. Lo que se solicita es poder competir en igualdad de armas, como se dice en el ámbito procesal.

Hay que recordar que las medidas tomadas por Red Eléctrica para reforzar la estabilidad de la red después del apagón del 28 de abril, y las que se están tomando en la actualidad con carácter de urgencia, han implicado ya una subida considerable de la luz.

Si se cierran las centrales nucleares la red eléctrica española dependería en el futuro básicamente de las renovables, hidráulicas y de las centrales de gas, lo que implicaría una subida inmediata del coste de la luz, como ya se está observando en la actualidad. Además, se dependería fuertemente de las importaciones de gas del extranjero. Ursula von der Leyen ha pedido firmemente que se supriman las compras de gas y petróleo a Rusia, como una medida eficaz que tienen los países de la Unión Europea para acabar pacíficamente con la guerra en Ucrania.

Conviene recordar que las centrales nucleares no producen CO 2 , mientras que las centrales de gas sí que lo producen; aunque en mucha menor medida que las centrales térmicas de carbón y fuel-oil.

Se considera que las medidas que Red Eléctrica ha tomado y está tomando para dar estabilidad a la red son medidas urgentes, de carácter coyuntural; sin embargo, si se busca una solución definitiva será precisa la instalación de los inversores formadores de red (grid former inverters) como los que se están utilizando en Gran Bretaña y también en Australia, donde hay una penetración de renovables superior a la de España. También puede ser necesaria la instalación de volantes de inercia en las zonas más críticas, como los usados en Irlanda. Todas estas medidas, y otras más que en el futuro pueda desarrollar la técnica, requieren dos cosas: a) Unos plazos de ejecución largos, de cinco a diez años y b) Unas grandes inversiones en redes, que es necesario retribuir de acuerdo con los valores de mercado, muy por encima de los establecidos actualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En cualquier caso, se hace un llamamiento a los agentes que tienen que tomar la decisión final – Gobierno y Empresas Propietarias – para que no pongan en marcha acciones que resulten irreversibles. Es decir, que si en el futuro cambian las circunstancias, ya no sea posible la rectificación. No hay que olvidar que en Estados Unidos se están reabriendo centrales nucleares que estaban cerradas, pero no desmanteladas.