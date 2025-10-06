Comunicado de prensa de José García-Carrión Jordán, Presidente de García-Carrión

(Información remitida por la empresa firmante)

Valdepeñas no necesita discursos vacíos, necesita transparencia, rigor y respeto por la verdad

Valdepeñas, 6 de octubre de 2025

Desde García Carrión, queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante las declaraciones realizadas por la nueva presidenta del Consejo Regulador de la DO Valdepeñas, Cristina Nieto García, en la entrevista publicada por La Tribuna de Ciudad Real el pasado 29 de septiembre.

Queremos, además, señalar la evidente falta de imparcialidad de la actual presidencia de la Interprofesional de Valdepeñas, encabezada por Cristina Nieto. La señora Nieto fue propuesta y posteriormente elegida por una asociación dirigida mayoritariamente por Félix Solís, circunstancia que choca frontalmente con la neutralidad y profesionalidad que se buscaba para la presidencia y dirección de la Interprofesional de Valdepeñas.

Durante años, hemos trabajado incansablemente por la calidad, la innovación y la internacionalización del vino de Valdepeñas. Lo hemos hecho en silencio, con hechos. Por eso, consideramos inaceptable que se pretenda construir una nueva etapa sobre la base de insinuaciones, medias verdades y omisiones que distorsionan la historia reciente de la DO.

La señora Nieto afirma que “hay que dejar de hablar de la DO solo por demandas”. Desde García Carrión recordamos que las demandas no son caprichos, sino instrumentos legales para defender derechos vulnerados, irregularidades graves y una gestión opaca que durante años perjudicó a viticultores, bodegas y consumidores. La liquidación de la anterior interprofesional no fue una casualidad: fue la consecuencia directa de una gestión fallida que algunos ahora pretenden maquillar.

En relación con los procedimientos judiciales abiertos que la Señora Nieto comenta, como es el reparto justo y equitativo del remanente de la antigua asociación. ¿Cómo puede hablarse de reconstrucción si no se empieza por reconocer los errores del pasado y reparar los daños causados?

García Carrión ha demostrado su compromiso con Valdepeñas durante décadas. Hemos invertido, hemos generado empleo, hemos llevado el nombre de esta tierra a más de 150 países. No aceptaremos que se nos utilice como chivo expiatorio ni que se nos enfrente artificialmente con otros operadores del sector. La competencia sana es parte del mercado; la manipulación, no.

Exigimos al nuevo Consejo Regulador que actúe con independencia real, con transparencia absoluta y con respeto por todos los actores del sector. La DO Valdepeñas no puede ser rehén de intereses personales ni de relatos acomodados. Solo con verdad, profesionalidad y visión de futuro podremos recuperar el prestigio que esta denominación merece.

García Carrión seguirá apostando por Valdepeñas, por sus viticultores y por sus consumidores. Pero no callaremos ante intentos de reescribir la historia ni ante gestos que buscan dividir en lugar de unir.

Firmado por: José García-Carrión Jordán, Presidente de García-Carrión

Más información:

Comunicación / Prensa GARCÍA-CARRIÓN

comunicacion@jgc.es