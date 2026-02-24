ConnectED lleva a Barcelona su feria internacional de posgrado con más de 30 universidades el 6 de marzo - SRT Fairs

Barcelona, 24 de febrero de 2026.- Barcelona acogerá por primera vez ConnectED, una feria internacional de másteres y posgrados que reunirá a más de 30 universidades y organismos oficiales el próximo 6 de marzo en Novotel Barcelona City. Tras el éxito de su edición celebrada en Madrid el pasado octubre, el evento amplía su presencia en España con el objetivo de acercar oportunidades de formación avanzada en el extranjero a estudiantes y jóvenes profesionales. La asistencia es gratuita y requiere inscripción previa a través de la página oficial del evento. Organizado por SRT Fairs, ConnectED funciona como un punto de encuentro entre instituciones académicas internacionales y candidatos interesados en programas de máster, MBA y estudios especializados en Europa, Estados Unidos y otros destinos estratégicos.

Formación internacional para un mercado laboral cada vez más competitivo

En un contexto laboral marcado por la especialización y la eliminación de fronteras, los estudios de posgrado en áreas como empresa, tecnología, ciencias de la vida e ingeniería adquieren un peso creciente en la trayectoria profesional. La feria ConnectED Barcelona facilita el contacto directo con responsables de admisiones, equipos académicos y representantes institucionales, permitiendo comparar programas, conocer requisitos de acceso y obtener información sobre financiación y salidas profesionales.

El formato del evento favorece el diálogo individualizado y la evaluación detallada de itinerarios académicos vinculados a sectores como finanzas, inteligencia artificial, ingeniería aeroespacial, biotecnología o gestión internacional.

Universidades de referencia y presencia del sector espacial y tecnológico

La edición contará con instituciones procedentes de países como Italia, España, Alemania, Francia, Suiza, Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido, Bulgaria, República Checa y Estados Unidos, representando algunos de los principales polos de educación superior internacionales y con mayor demanda.

El ámbito de ingeniería y tecnología incluirá instituciones como Politecnico di Milano y École Polytechnique, junto a universidades públicas como University of Groningen, University of Southern Denmark, University of Strathclyde, UWE Bristol y University of Connecticut.

Entre las entidades participantes figura EnduroSat, compañía europea especializada en infraestructuras espaciales con sede en Bulgaria, que presentará su programa de máster en Ingeniería Espacial enfocado en desarrollo de satélites, inteligencia artificial y automatización en el sector aeroespacial. Asimismo, organismos como EducationUSA, DAAD (Study in Germany) y el British Council proporcionarán información sobre sistemas educativos, becas, visados y reconocimiento de títulos.

Sesiones con expertos sobre biotecnología, inteligencia artificial e internacionalización

Además del espacio expositivo y de conversación, el programa incluirá sesiones dirigidas por profesionales del ámbito académico y tecnológico. Elif Damla Karakolcu, directora de Comunicación en Capital Cell y responsable del boletín BioRevolution, abordará la relación entre biotecnología, emprendimiento y comunicación científica, analizando nuevas vías profesionales para graduados en ciencias de la vida.

Krasimir Stoev, responsable de Inteligencia Artificial y Automatización en EnduroSat, compartirá perspectivas sobre inteligencia artificial, sistemas aeroespaciales e integración de arquitectura de software en ingeniería de satélites.

Y, por su parte, Yulia Tiyakova, International Coordinator, y Christian Vester Nielsen, Head of Student Recruitment and Educational Communication en la Faculty of Business and Social Sciences de University of Southern Denmark, aportarán su visión sobre internacionalización y evolución de las expectativas del alumnado de posgrado en un entorno global.

Barcelona refuerza su papel como punto de conexión académica internacional

La llegada de ConnectED a Barcelona amplía el acceso local a información académica internacional y consolida la presencia del evento dentro del calendario europeo de encuentros especializados en formación de posgrado. La participación es gratuita y está abierta a perfiles interesados en desarrollar una trayectoria académica y profesional con proyección internacional que les abra todavía más puertas.

