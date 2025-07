Consejos de ciberseguridad para evitar estafas este verano

(Información remitida por la empresa firmante)

El aumento de ciberataques durante el verano pone a empresas y usuarios en alerta debido a la falta de vigilancia y a la desconexión asociada a las vacaciones

Ciberestafas como el phishing, smishing y vishing proliferan en la temporada de verano con el aumento de compras y viajes con el objetivo de robar información personal y financiera

Desde DLTCode, expertos en ciberseguridad, alertan sobre los peligros de compartir información personal online y ofrecen estrategias para evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes durante las vacaciones

Madrid, 16 de julio de 2025.- Con la llegada del verano, aumentan las ciberamenazas debido a la menor actividad en muchas organizaciones y la reducción de la vigilancia en sus sistemas. Esto crea una oportunidad para los ciberdelincuentes, quienes explotan vulnerabilidades no resueltas. Y es que, durante la temporada estival, los atacantes aprovechan la distracción de los usuarios que planean sus viajes, para llevar a cabo estafas relacionadas con falsas ofertas de viajes y sitios web fraudulentos. Por ello, los ataques de phishing, smishing y vishing se incrementan notablemente en junio, julio y agosto. En este contexto, la prevención y la formación sobre las tácticas más recientes de los atacantes son más más importantes que nunca. Desde DLTCode, empresa especializada en ciberseguridad, formación y tecnología Deep Tech basada en IA, analizan las ciberestafas más habituales en verano y ofrecen consejos para que los usuarios y empresas aprendan a prevenirlas.

Reservas falsas y chollos imposibles de última hora

Uno de los gachos más comunes y usados por los ciberdelincuentes en verano son las ofertas y chollos de última hora tales como irresistibles vuelos, apartamentos y hoteles que suelen circular por redes sociales, correos fraudulentos o, incluso, plataformas conocidas relacionadas con el turismo. Son muchos los que, llevados por la emoción, hacen clic en ellas y aportan sus datos personales. Es en este punto cuando los atacantes se hacen con datos sensibles como el DNI o datos bancarios con el fin de hacer un uso fraudulento de ellos como, por ejemplo, la suplantación de identidad.

El DNI es tu posesión más valiosa

Uno de los errores más habituales es el de compartir con excesiva ligereza el DNI. Son muchas las páginas web que piden fotografía del documento para confirmar la identidad. Sin embargo, no siempre esos sitios webs son legítimos o tienen los sistemas de seguridad adecuados. Es importante destacar que las consecuencias pueden ser fatales ya que el ciberdelincuente puede aprovechar ese DNI para suplantar la identidad e incluso abrir cuentas bancarias a nombre del estafado.

Por ello, Fernando Mairata, CEO de DLTCode, adherida al Grupo Armora, recomienda encarecidamente que, en caso de tener que compartir el DNI, se haga únicamente tras pixelar todos los datos innecesarios. Además, recuerda que la Agencia Española de Protección de Datos prohíbe a hoteles y alojamientos conservar fotocopias o fotografías del DNI de sus clientes ya que “vulnera el principio de minimización de datos, establecido en el artículo 5.1.c) del RGPD, y supone un tratamiento excesivo de datos. Esto se debe a que el DNI completo contiene más datos que los obligados a aportar en virtud de la normativa aplicable, como la fotografía, la fecha de caducidad del documento, el CAN o el nombre de los padres”.

No compartas las vacaciones en redes sociales en tiempo real

El auge de las redes sociales sigue en aumento y, con ellas, también lo hacen quienes acostumbran a compartir sus vacaciones y ubicación exacta en sus perfiles, todo un regalo para los ciberdelincuentes. Promociones veraniegas, excursiones, concursos falsos, cupones de descuento y encuestas, todo ello relacionado con el lugar escogido de vacaciones, pueden esconder formularios que recopilan los datos para usarlos con fines ilícitos.

Planes de última hora solo si son páginas de confianza

Las prisas nunca son buenas, especialmente al reservar viajes por internet. Muchos dejan sus escapadas para última hora buscando mejores ofertas, pero es crucial verificar si la plataforma tiene políticas claras de privacidad, muestra datos fiscales, tiene opiniones de otros usuarios y garantiza pasarelas de pago seguras.

Claves para evitar ser víctima de ciberestafa este verano

Durante el verano, el aumento del uso de dispositivos móviles aumenta de forma considerable. Esto supone una puerta de entrada a algunas de las ciberamenazas más comunes. Por eso es fundamental extremar las precauciones al navegar por internet o realizar compras online. A continuación, algunas claves para evitar ser víctima de una ciberestafa durante esta temporada.

Revisar siempre la URL de la web: es necesario asegurarse de que empieza por “https://” y que tenga candado de seguridad. Revisar la URL desde principio a fin es clave para evitar acceder a sitios fraudulentos.

No compartir documentos personales ni datos sensibles salvo en plataformas conocidas y cifradas y siempre con el pixelado de los datos innecesarios.

Evitar redes Wi-Fi públicas al hacer pagos o introducir contraseñas.

No fiarse de las gangas que se ven en redes sociales, WhatsApp o correos electrónicos. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.

Activar la verificación en dos pasos en las cuentas de correo, banca y redes sociales.

Mantener actualizado el sistema operativo, tanto en el móvil como en el portátil.

Disfrutar del verano no tiene por qué estar reñido con la ciberseguridad. Dedicar un tiempo a investigar y prevenir pueden evitar semanas o, incluso, meses de trámites por una suplantación de identidad o el robo de dinero. Así pues, la preparación y la formación constante son nuestros mejores aliados. No cabe duda de que los ciberdelincuentes aprovechan la relajación de las defensas, tanto corporativas como personales, para explotar vulnerabilidades. Por ese motivo, es clave no bajar la guardia y tomar medidas preventivas como revisar de forma rigurosa las ofertas online, proteger nuestros datos personales y mantenernos alertas frente a las estafas. Y es que la ciberseguridad no es un lujo, sino una necesidad real con la que cada usuario tiene una responsabilidad final.

