El Controller asegura la supervivencia de las empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

La sexta edición del Congreso Controller Centricity 2022 ha reunido a más de mil profesionales, de los que 250 han participado de forma presencial. La sede de la Universidad Pontíficia de Comillas en Madrid ha acogido este evento que ha contado con reputados especialistas en controlling, economía, estrategia y comunicación, entre ellos, el conferenciante Marc Vidal. La función del Controller como agente facilitador de la supervivencia de las empresas ha sido la principal conclusión de esta cita anual

El Controller Centricity 2022, congreso más relevante de control de gestión que se celebra en España y Latinoamérica, organizado por Global Chartered Controller Institute (GCCI), ha concluido que el principal desafío al que se enfrentan los Controllers es el análisis de datos con apoyo de herramientas tecnológicas para que las empresas construyan la estrategia adecuada que las permita sobrevivir en momentos de elevada incertidumbre como el actual.



Control y gestión de riesgos

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Prosper Lamothe, ha abierto la jornada exponiendo que el Controller tiene que introducir un modelo de medición de riesgos que permita generar múltiples escenarios y a analizar las coberturas correctas para cada uno de ellos. De esta forma, "facilitará la toma de decisiones que eviten la quiebra de las empresas".



Tiempo de pensar y redefinir

Por su parte, Santiago Aliaga, CEO de Zyrcular Foods y director de Control de Gestión del Grupo Valls Company, ha apuntado que para que estos profesionales puedan ser ágiles, la cúpula empresarial tiene que comprometerse en el proceso de transformación de la compañía. "Es el momento de automatizar procesos para disponer de tiempo para pensar y redefinir". Se necesita un nuevo modelo de datos y dar más valor a la estrategia y no tanto a los objetivos, "porque estos caducan", asegura.



Adaptarse a los entornos cambiantes

La mesa de debate sobre tecnología, en la que han participado KPMG, BPC&M, Board y Spaunding Ridge, ha planteado considerar el dato como un activo más y no contar con retornos a medio plazo de las inversiones a realizar para construir una estrategia de datos y análisis efectivo. No es recomendable embarcarse en el proceso hasta que se tenga claro el modelo ni incorporar de golpe la tecnología. Lo importante es "leer bien en el océano de datos que nos inunda y saber adaptarse al entorno cambiante", explican.



Sostenibilidad e inteligencia de mercado

La sostenibilidad también ha formado parte de la agenda. El Controller ha de hallar la forma de introducir indicadores para medir el impacto medioambiental de la empresa y reducirlo para dar respuesta a las exigencias de las nuevas generaciones de consumidores. Francisco Ochando, director de Marketplace Analytics de Nike, ha introducido otra variable fundamental: el Controller debe saber qué información hay que chequear para dominar la inteligencia de mercado. En esencia, se trata de utilizar las nuevas herramientas digitales para "juntar KPI, entender la información y configurar las recomendaciones para que la alta dirección pueda tomar decisiones".



Competencias blandas

Por encima de estos retos sobrevuela la necesidad de desarrollar competencias blandas. El conferenciante Marc Vidal ha destacado las capacidades de desaprender, saber qué preguntar, socializar, tener emociones o ser creativos, "habilidades que nunca podrá tener una máquina". Mónica Galán, reconocida coach, se ha enfocado en la comunicación para generar impacto y generar relaciones de calidad. Recomienda: comunicar bien para lograr autoridad comunicativa y mejor consideración profesional, así como utilizar las palabras precisas para ayudar a que el mensaje se memorice.







Contacto

Nombre contacto: Global Chartered Controller Institute (GCCI)

Descripción contacto: Global Chartered Controller Institute (GCCI)

Teléfono de contacto: 615 203 063