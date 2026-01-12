Coverflex alcanza los 18,2 millones de euros de facturación en 2025

Coverflex alcanza los 18,2 millones de euros de facturación - Coverflex

Coverflex alcanza los mil millones de euros en volumen de negocio acumulado desde su fundación en 2021 y refuerza su posición en el sur de Europa

Madrid, 12 de enero.- Coverflex, plataforma de retribución flexible, beneficios y compensación para empleados, ha incrementado su facturación hasta alcanzar los 18,2 millones de euros en 2025. Con este crecimiento, la compañía alcanza los mil millones de euros en volumen de negocio acumulado desde su nacimiento en 2021.



Durante el último año, Coverflex ha continuado ampliando el alcance de su plataforma y ya da servicio a más de 280.000 empleados de más de 15.000 empresas en España, Italia y Portugal, consolidando su posición como uno de los principales proveedores de soluciones de compensación en el sur de Europa. También cabe destacar que la cantidad total de dinero que los empleados gastaron a través de Coverflex en 2025 en todos los mercados donde opera supera los 600 millones de euros.



Este crecimiento se ha visto impulsado especialmente por la consolidación de la compañía en el mercado español. Desde su llegada a España en marzo de 2024, Coverflex España casi triplica su volumen de negocio interanual, con un crecimiento de 2,6 veces respecto al año anterior, y se ha posicionado como una de las plataformas de referencia en el ámbito de la retribución flexible y los beneficios para empleados.



Además, durante 2025 Coverflex ha reforzado su posicionamiento en el mercado mediante la incorporación de grandes clientes como Deel, JTI e ISDI, junto con el desarrollo de nuevas funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial, orientadas a ofrecer recomendaciones personalizadas sobre compensación y beneficios tanto a empresas como a empleados.



"Nuestro crecimiento cercano al triple interanual es el resultado de escuchar activamente al mercado y a las necesidades reales de empresas y empleados. En Coverflex queremos transformar la compensación en una experiencia simple y transparente, ayudando a las organizaciones y a sus equipos a ahorrar y a tomar mejores decisiones a través de la tecnología", señala Julia Abarca, Country Manager de Coverflex en España.



Lo que llegará en 2026

De cara a 2026, Coverflex acelerará el lanzamiento de nuevas soluciones de producto que ampliarán su propuesta más allá de los beneficios tradicionales. La compañía continuará evolucionando hacia una plataforma integral de compensación total, con la tecnología como eje central, reforzando su papel como uno de los actores clave en la transformación del modelo retributivo en Europa.



Coverflex permite a las empresas centralizar la gestión de salarios y beneficios en una única plataforma, facilitando una administración más eficiente y una oferta de compensación más competitiva. Para los empleados, la solución ofrece la posibilidad de optimizar sus ingresos y configurar un paquete de beneficios flexible y personalizado, con acceso a servicios como tarjeta restaurante, transporte público, guardería o formación profesional.







