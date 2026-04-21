Crecer no siempre significa avanzar; cuando la facturación también puede destruir valor - DIMITRAS BROKER CONSULTING

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril de 2026.- Crecer… o destruir valor. En el lenguaje empresarial contemporáneo existe una métrica que, más que ninguna otra, sigue dominando conversaciones, presentaciones y ambiciones: la facturación. Crecer significa facturar más. Facturar más significa tener éxito. Es una narrativa simple, intuitiva, pero profundamente engañosa. En este contexto, firmas como Dimitras Broker Consulting analizan este tipo de dinámicas desde una perspectiva financiera y estratégica, ayudando a las empresas a tomar decisiones más orientadas a la creación de valor real. La realidad, para quienes analizan las empresas en profundidad, es muy diferente. Y a menudo revela una verdad incómoda: la mayoría de las empresas crecen… sin crear valor, según Dimitras Broker Consulting.

En los últimos años se ha tenido la oportunidad de observar y estructurar operaciones en distintos contextos europeos, interactuando con empresarios, inversores e instituciones financieras. El denominador común es siempre el mismo: empresas que aumentan su volumen de negocio, pero no mejoran —y en muchos casos empeoran— la calidad de su estructura económico-financiera.

Esto sucede porque se confunde el crecimiento con la solidez. Se mide el resultado visible, ignorando la sustancia.

La facturación, de hecho, es una métrica superficial. Muestra cuánto vende una empresa. No muestra cuánto retiene. Y, sobre todo, no muestra cuánto vale.

Muchas empresas persiguen el crecimiento a través de dinámicas que, a corto plazo, parecen eficaces, pero que, a medio y largo plazo, resultan destructivas: compresión de márgenes para captar clientes, aumento de costes fijos para sostener la expansión, uso intensivo del apalancamiento financiero, anticipación de caja sin coberturas adecuadas y dependencia de pocos clientes o de personas clave no replicables.

El resultado es un crecimiento “dopado”, no sostenible. Un aumento de la facturación que no se traduce en rentabilidad ni en valor patrimonial.

En estos casos, la empresa no está creciendo. Simplemente está aumentando su exposición.

Y es aquí donde emerge la distinción fundamental que, con demasiada frecuencia, se ignora: la diferencia entre volumen y valor.

El valor de una empresa no lo determina cuánto factura, sino cómo está estructurada. Una empresa crea valor cuando es capaz de generar resultados económicos sólidos, previsibles y replicables en el tiempo.

Esto significa: EBITDA real y sostenible, no márgenes ocasionales; capacidad de generar caja, no solo ingresos; estructura operativa escalable, no rígida; independencia de individuos o relaciones específicas; y un modelo replicable, comprensible incluso para terceros.

En otras palabras, una empresa crea valor cuando puede funcionar —y crecer— incluso sin la presencia constante del empresario.

Este es el punto que observan los inversores. Este es el parámetro sobre el que se basan las valoraciones. Esto es lo que distingue una actividad operativa de un activo estratégico.

Uno de los errores más frecuentes entre los empresarios es no hacerse nunca la pregunta más importante: “Si hoy alguien quisiera comprar una empresa, ¿qué estaría realmente comprando?”.

¿Una facturación elevada sin márgenes? ¿Una estructura compleja y costosa? ¿Un negocio dependiente exclusivamente de la presencia del empresario? ¿O un sistema organizado, eficiente, rentable y escalable?

En el contexto actual, caracterizado por mercados cada vez más selectivos y un acceso al capital más sofisticado, esta distinción ya no es teórica. Es determinante.

Los inversores no buscan facturación. Buscan calidad. Buscan estructuras que puedan crecer sin aumentar proporcionalmente el riesgo. Buscan empresas que ya estén preparadas para un salto de escala, no que deban reconstruirse desde cero.

Por este motivo, el paradigma empresarial debe evolucionar. Ya no basta con crecer. Es necesario crecer con método, con visión y, sobre todo, con estructura. Es necesario pasar de una lógica comercial a una lógica estratégica. De una gestión orientada al corto plazo a una construcción orientada al valor.

Porque, al final, la verdadera medida del éxito no es cuánto se vende. Es cuánto se construye. Y la diferencia entre ambas cosas es lo que separa una empresa ordinaria de una empresa destinada a perdurar.

Michele La Porta, CEO de Dimitras Broker Consulting. Estrategia, estructura y capital para la creación de valor real en las empresas.

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