Ante la crisis global de confianza, Eduard Beltran advierte que el liderazgo entra en una nueva etapa

Madrid, 27 de noviembre de 2025.-

Tras el impacto generado por la edición original en español de su obra —'Confía en mí', publicada por Plataforma Editorial— Eduard Beltran presenta ahora 'Trust Me!', la nueva edición internacional en inglés con la que lleva su reflexión a un público global que atraviesa niveles inéditos de desorientación, tensión organizativa y erosión de legitimidad. El autor sostiene que 2026 marcará el inicio de una etapa decisiva para reconstruir la capacidad de influencia en empresas, gobiernos y organizaciones

La desconfianza institucional, la fragmentación social y la aceleración tecnológica están redefiniendo el papel del liderazgo en España y en el mundo. Según Eduard Beltran, la confianza ha dejado de ser un atributo deseable para convertirse en la infraestructura silenciosa que sostiene —o colapsa— la capacidad de decidir, coordinar y avanzar.



Tras más de dos décadas trabajando junto a gobiernos, grandes empresas y organismos globales, Eduard Beltran observa un fenómeno transversal: cuando la confianza se deteriora, las organizaciones se vuelven más lentas, más rígidas y menos capaces de cooperar. Las negociaciones se tensan. Los equipos se fragmentan. Las instituciones pierden legitimidad y la acción colectiva se debilita.



"No estamos ante un problema táctico, sino estructural," señala Eduard Beltran.

"La confianza es hoy el determinante central de la influencia, la velocidad de ejecución y la estabilidad institucional".



Esta lectura es el punto de partida de Trust Me!, la edición internacional en inglés de su obra sobre el papel decisivo de la confianza en el liderazgo contemporáneo. Su versión original, Confía en mí, publicada por Editorial Plataforma, abrió el camino. Ahora, con Trust Me!, Eduard Beltran amplía la mirada hacia un escenario global dominado por la incertidumbre política, la competencia geoestratégica y la creciente vulnerabilidad institucional.



Para Eduard Beltran, 2026 será un año de inflexión. La crisis global de confianza, afirma, no es coyuntural ni pasajera: es un cambio de época. La credibilidad de gobiernos, empresas y organismos internacionales atraviesa mínimos históricos, y esa erosión condiciona la manera en que las organizaciones toman decisiones, negocian y ejercen liderazgo.



El avance del trabajo remoto y de la comunicación digital ha añadido una segunda fractura: la pérdida de señales humanas esenciales. Para Eduard Beltran, la ausencia de presencia, tono y matices emocionales ha hecho que la confianza deba construirse de forma más deliberada y exigente. La improvisación, señala, ya no basta.



A diferencia de muchos libros sobre liderazgo, Trust Me! no ofrece recetas simplistas ni listas de soluciones inmediatas. En su lugar, Eduard Beltran ofrece una lectura profunda del problema: cómo se erosiona la confianza, qué efectos tiene en la acción colectiva y por qué el liderazgo tradicional se muestra insuficiente ante este nuevo escenario. El libro actúa como un mapa para entender un fenómeno complejo que afecta tanto a instituciones públicas como a empresas privadas, desde negociaciones internacionales hasta equipos directivos fragmentados.



"Los líderes que marcarán la diferencia en 2026 no serán los más visibles, sino los más confiables,"afirma Eduard Beltran.

"La confianza ya no es un valor intangible: es la condición misma de la legitimidad y de la capacidad de actuar".



En un contexto donde España afronta tensiones económicas, reformas sensibles y una sociedad cada vez más polarizada, Eduard Beltran sostiene que la reconstrucción de la confianza será la tarea central para recuperar cohesión, estabilidad y credibilidad. Trust Me! invita a líderes y organizaciones a comprender esta nueva época y a prepararse para un modelo de liderazgo más exigente, más realista y profundamente más humano.



Sobre Eduard Beltran

Eduard Beltran es asesor internacional especializado en negociación, liderazgo y confianza institucional. Durante más de veinte años ha trabajado con gobiernos, grandes corporaciones y organismos internacionales en procesos de alta complejidad estratégica, ayudando a líderes y equipos a tomar decisiones críticas en entornos inciertos, multiculturales y de alto impacto.



Reconocido por su capacidad para integrar perspectivas gubernamentales, diplomáticas y corporativas, Eduard Beltran ha acompañado negociaciones sensibles, procesos de transformación institucional y dinámicas de liderazgo en Europa, América, Oriente Medio y Asia.



Es autor de diversas obras sobre liderazgo y negociación, entre ellas la edición española Confía en mí y su versión internacional en inglés, Trust Me!, donde explora la confianza como el nuevo pilar del liderazgo contemporáneo.



