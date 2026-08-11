Cristina Marrero Pérez explica las principales cuestiones jurídicas sobre el delito de agresión sexual - Cristina Marrero Abogada

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Madrid, 11 de agosto de 2026. - La investigación de un delito de agresión sexual constituye uno de los procedimientos penales más complejos dentro del ordenamiento jurídico español, debido a la gravedad de los hechos que se investigan y a las importantes consecuencias que pueden derivarse tanto para la persona denunciante como para la persona investigada. Ante una acusación de estas características, es habitual que surjan dudas sobre el desarrollo del procedimiento, las penas previstas por la ley, la dificultad de estos procesos judiciales o el tiempo durante el cual puede perseguirse el delito.

Cristina Marrero Pérez, abogada especializada en Derecho Penal, explica que cada procedimiento debe analizarse de forma individualizada y recuerda que la respuesta jurídica depende de las circunstancias concretas de cada caso, así como de las pruebas practicadas durante la investigación.

¿Qué ocurre cuando una persona es acusada de un delito de agresión sexual?

Cuando se presenta una denuncia por un delito de agresión sexual, las autoridades judiciales pueden iniciar una investigación destinada a esclarecer los hechos. Durante esta fase se practican diligencias, se recaban pruebas y se toman declaraciones con el objetivo de determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento.

Según explica Cristina Marrero Pérez, "una denuncia no implica automáticamente una condena, corresponde al procedimiento judicial valorar todas las pruebas disponibles y garantizar el respeto de los derechos procesales de todas las partes".

Otra de las cuestiones que con mayor frecuencia generan dudas es la relativa a las penas. La legislación española contempla diferentes sanciones para el delito de agresión sexual, cuya duración puede variar de forma significativa en función de factores como la gravedad de los hechos, las circunstancias concurrentes o la existencia de agravantes o atenuantes. Por ello, no es posible establecer una única respuesta sobre cuántos años de prisión corresponden, ya que cada supuesto debe analizarse conforme a lo previsto en el Código Penal.

La importancia de las pruebas y los plazos legales

En este tipo de procedimientos, el resultado del proceso depende de la valoración conjunta de todas las pruebas practicadas durante la investigación y el juicio. Por ese motivo, Cristina Marrero Pérez señala que no puede afirmarse de forma general si es fácil o difícil obtener una sentencia condenatoria o absolutoria en un caso de delito de agresión sexual, ya que cada procedimiento presenta circunstancias y elementos probatorios diferentes que deben ser valorados por el órgano judicial.

Otra cuestión frecuente hace referencia a la prescripción. El tiempo que tarda en prescribir un delito de agresión sexual tampoco es idéntico en todos los supuestos, ya que depende de la pena máxima prevista para el delito concreto y de las reglas establecidas en el Código Penal. Además, en determinados casos la legislación contempla especialidades respecto al inicio del cómputo del plazo de prescripción.

Ante una acusación por un delito de agresión sexual, contar con asesoramiento jurídico desde las primeras fases del procedimiento permite conocer los derechos y obligaciones de cada parte, comprender el desarrollo del proceso y afrontar cada actuación conforme a las garantías previstas por la legislación vigente.

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