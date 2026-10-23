Cuando hablar idiomas ya no basta para hacer negocios internacionalmente - Consultora Kleinson

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.- La expansión internacional exige comprender entornos que van más allá de las variables económicas. Para la consultora Kleinson, especializada en comunicación y formación intercultural, las diferencias culturales influyen en las relaciones empresariales, la negociación de alianzas y la toma de decisiones, más allá de factores como el mercado, la competencia o la regulación. La inteligencia cultural adquiere así un papel estratégico en los procesos de internacionalización.

La entrada en un nuevo mercado suele comenzar con un análisis de oportunidades: demanda, competencia, regulación o canales de distribución. Sin embargo, estas variables no siempre permiten comprender por completo el entorno empresarial.

Las relaciones con socios locales y las expectativas sobre los acuerdos comerciales también influyen en la estrategia internacional. En este contexto, la inteligencia cultural incorpora una perspectiva adicional a las decisiones empresariales, sin reducir las diferencias entre mercados a estereotipos nacionales.

Comprender un mercado también implica comprender cómo se hacen negocios

Una estrategia comercial puede necesitar ajustes al entrar en nuevos mercados, donde los canales de distribución, las relaciones profesionales y las expectativas sobre los acuerdos varían según el contexto.

Estas diferencias influyen en la selección de socios, las propuestas comerciales y las alianzas. La inteligencia cultural ayuda a interpretar estos entornos y adaptar la estrategia sin perder la identidad empresarial.

La inteligencia cultural no consiste únicamente en conocer las particularidades de otros países, sino en comprender cómo esas diferencias pueden influir en las relaciones comerciales, las alianzas y las decisiones empresariales. Incorporar esa perspectiva a la estrategia de internacionalización permite adaptarse a nuevos mercados sin perder la identidad de la compañía, señala Gonzalo Pérez Garrido, responsable de Estrategia, Comunicación y Marketing de Kleinson.

Esto no significa atribuir a la cultura cuestiones económicas, regulatorias u organizativas, sino ampliar el análisis y evitar que la experiencia en el mercado de origen sea la única referencia.

Las alianzas internacionales requieren algo más que acuerdos comerciales

Para muchas empresas, la expansión internacional depende de sus relaciones con distribuidores, proveedores, socios estratégicos u organizaciones locales.

La negociación de estas alianzas suele centrarse en condiciones económicas, responsabilidades, objetivos comerciales, exclusividades o mecanismos de seguimiento. Sin embargo, su funcionamiento posterior también depende de cómo las partes entiendan la relación.

Dos organizaciones pueden coincidir en los términos de un acuerdo y tener expectativas diferentes sobre el alcance de la colaboración, el grado de autonomía o la gestión de compromisos compartidos.

Por eso, la inteligencia cultural resulta relevante tanto durante la negociación como en la evaluación de posibles socios y en la definición de cómo se desarrollará la colaboración.

Permite identificar qué espera cada parte, cómo se organizará el trabajo conjunto y qué compromisos conviene concretar. La finalidad no es modificar indiscriminadamente las condiciones de un acuerdo, sino comprender el contexto en el que deberá ejecutarse.

La adaptación cultural también afecta a las decisiones de la empresa

Al ampliar su presencia internacional, una compañía necesita determinar qué aspectos de su funcionamiento deben mantenerse comunes y cuáles pueden adaptarse a cada mercado.

Esto afecta al grado de autonomía de los equipos locales, la relación entre la sede central y las operaciones internacionales o los acuerdos con colaboradores externos.

La inteligencia cultural ayuda a identificar cuándo una práctica responde a necesidades locales y cuándo conviene mantener criterios comunes para preservar la coherencia de la organización.

No se trata de aplicar el mismo modelo en todos los países ni de desarrollar una estrategia diferente para cada uno. El reto consiste en determinar qué decisiones requieren adaptación y cuáles deben responder a objetivos compartidos.

De comprender el contexto a saber actuar en él

Incorporar la inteligencia cultural a una estrategia internacional requiere profesionales capaces de aplicar ese conocimiento en su actividad cotidiana.

Los responsables de desarrollar mercados, negociar alianzas o dirigir operaciones internacionales necesitan convertir los objetivos empresariales en decisiones concretas. Esto implica analizar situaciones, anticipar escenarios y adaptar su actuación cuando las circunstancias lo requieren.

Una empresa puede haber identificado correctamente una oportunidad internacional y contar con una estrategia sólida, pero su desarrollo depende de las personas que tienen que llevarla a la práctica. Preparar a esos profesionales para trabajar en distintos entornos empresariales es una parte fundamental de la internacionalización, explica Iñaki Nieto, CEO de Kleinson.

La inteligencia cultural adquiere así una dimensión práctica: no basta con comprender las diferencias entre entornos empresariales, sino que es necesario incorporarlas a las responsabilidades de cada profesional.

Preparar a los equipos para el rendimiento internacional

Este planteamiento forma parte del modelo International Performance Training (IPT) , desarrollado por Kleinson a partir de su experiencia en formación corporativa y desarrollo profesional internacional.

IPT parte de las situaciones reales en las que profesionales y equipos necesitan desenvolverse internacionalmente. Según las responsabilidades de cada puesto, puede integrar inteligencia cultural, negociación, comunicación profesional, habilidades directivas y competencias lingüísticas.

Estas capacidades se aplican a retos concretos, como negociar acuerdos, colaborar con socios locales o coordinar operaciones entre mercados. El objetivo es conectar la preparación de los profesionales con las necesidades reales del negocio, incorporando la inteligencia cultural a su desempeño internacional.

Una capacidad que acompaña al crecimiento internacional

La internacionalización exige analizar mercados y tomar decisiones comerciales y operativas, pero también comprender los entornos empresariales en los que deberán desarrollarse.

La inteligencia cultural no sustituye al conocimiento del mercado ni garantiza el resultado de una negociación o una alianza. Su aportación consiste en ampliar la capacidad de análisis y adaptación de empresas y profesionales.

En organizaciones que operan a través de distintos mercados, socios y equipos, comprender las diferencias culturales deja de ser únicamente una cuestión de relaciones profesionales para convertirse también en una capacidad estratégica vinculada al crecimiento internacional.

Emisor: Consultora Kleinson

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