Datavault AI anuncia la próxima cotización de su cartera de meme coins y suite de tokens RWA

Datavault AI Inc. anuncia cotización de cartera de meme coins - Datavault AI Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

El token TRITON ya se encuentra activo y está cotizando en el exchange Biconomy

Madrid, 14 de abril de 2026.- Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ:DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), anunció hoy la próxima cotización de su cartera propietaria de meme coins y su suite de tokens RWA en el exchange Biconomy ("Biconomy"), un exchange global centralizado de criptomonedas.



Las próximas cotizaciones, dirigidas a los mercados asiáticos a través de la consolidada presencia de Biconomy en el sudeste asiático y su sólida infraestructura internacional, incluirán los siguientes activos que serán emitidos exclusivamente por Datavault AI:



• Dream Bowl I Meme Coin - coleccionable digital conmemorativo de Datavault AI vinculado a Dream Bowl XIV (anunciado previamente el 11 de diciembre de 2025).



• Dream Bowl II Meme Coin - token de dividendo para accionistas distribuido en colaboración con NFL Alumni Health (anunciado previamente el 29 de diciembre de 2025).



• Josh Gibson Meme Coin - coleccionable digital conmemorativo basado en NIL que honra a la leyenda del béisbol Josh Gibson, desarrollado en coordinación con la Josh Gibson Foundation (anunciado previamente el 20 de febrero de 2026).



• Stablecoins RWA propietarias - con activos RWA seleccionados.



Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar liquidez y una amplia distribución para los activos meme impulsados por la comunidad de Datavault AI junto con sus productos tokenizados de grado institucional.



Cabe destacar que el token TRITON, asociado al previamente anunciado Acuerdo de Servicios de Tokenización multimillonario de Datavault AI con Triton Geothermal LLC (anunciado el 17 de noviembre de 2025), ya está activo y cotizando en Biconomy (accesible en biconomy.com/exchange/TRITON_USDT).



Como se comunicó anteriormente, Datavault AI actúa como proveedor tecnológico exclusivo de Triton para la digitalización de RWA, valoración y monetización estructurada de sus activos de energía geotérmica validados por el Departamento de Energía de EE. UU., y la Compañía recibirá hasta 8 millones de dólares en comisiones de tokenización vinculadas a la oferta prevista de tókenes digitales de 125 millones de dólares de Triton, además de una participación continua equivalente al 5 % de todas las comisiones de transacción de tókenes digitales recaudadas por Triton tras la oferta. La negociación activa de TRITON en Biconomy demuestra la progresión real del pipeline de tokenización de Datavault AI desde la ejecución del acuerdo hasta la liquidez en el mercado secundario en vivo, una trayectoria que la Compañía espera que siga su cartera más amplia de meme coins, stablecoins RWA y tókenes de contratos inteligentes a medida que se incorporen activos adicionales a Biconomy y, en última instancia, al Datavault Information Data Exchange.



Biconomy, fundada en 2019, presta servicio a más de 10 millones de usuarios e instituciones en más de 180 países y se sitúa de forma constante entre los 20-30 principales exchanges globales por volumen de negociación, con un volumen diario medio entre 2.000 y 2.800 millones de dólares. La plataforma ofrece cientos de pares de negociación y mantiene estándares de seguridad líderes en el sector, con el 98 % de los activos almacenados en frío.



La iniciativa impulsa el desarrollo del Datavault AI Information Data Exchange, que estará basado en el Nasdaq Financial Framework. Al aprovechar la liquidez probada de Biconomy, su base de usuarios y su liderazgo en el mercado asiático, la Compañía refuerza la adopción de tókenes, la profundidad de liquidez y la distribución transfronteriza conforme a la normativa, elementos fundamentales para una infraestructura de activos digitales escalable y de grado institucional.



Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI, declaró: "Estas cotizaciones en Biconomy representan un hito significativo para nuestra cartera de meme coins y nuestro ecosistema RWA. Los activos que se lanzan complementan nuestro Information Data Exchange patentado, International Elements Exchange™ (IEE), nuestro exchange internacional NIL centrado en el deporte y nuestro American Political Exchange™ (APE). Esperamos que todas estas plataformas se beneficien del considerable volumen diario de negociación de Biconomy y de su enfoque en Asia, impulsando una liquidez significativa y una adopción acelerada para nuestras ofertas de tókenes y nuestras estrategias de cartera de meme coins en expansión".



Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ:DVLT) lidera el desarrollo de experiencias de datos impulsadas por IA, la valoración y la monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la Compañía proporciona soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.



La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, así como tecnologías pioneras de transmisión inalámbrica de sonido espacial y multicanal de alta definición, con propiedad intelectual que abarca la sincronización de audio, temporización y cancelación de interferencias multicanal. La división de Ciencias de Datos aprovecha el poder de la Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción de datos experienciales, valoración y monetización segura.



La plataforma de Datavault AI presta servicio a múltiples sectores, incluyendo licencias de software de computación de alto rendimiento para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, sanidad, energía y más. El Information Data Exchange permite la creación de Digital Twins y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real a metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad. La suite tecnológica de la Compañía es totalmente personalizable y ofrece automatización basada en IA y aprendizaje automático, integración con terceros, analítica y datos detallados, automatización de marketing y monitorización publicitaria.



La Compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Más información en https://datavaultsite.com.

Contacto

Emisor: Datavault AI Inc.

Nombre contacto: Edward Barger

Descripción contacto: Vicepresidente de Relaciones con Inversores en Datavault AI Inc.

Teléfono de contacto: (503) 615-7700



